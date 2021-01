Nemocnica v Galante prechádza do červeného režimu

Galanta 4. januára (TASR) - Nemocnica v Galante bude od štvrtka (7. 1.) poskytovať zdravotnú starostlivosť iba pre pacientov s ochorením COVID-19. Prechod do "červeného" režimu má pomôcť kritickej situácii v nitrianskej fakultnej nemocnici. Vyplýva to z pondelkovej dohody zriaďovateľa, siete Svet zdravia a Ministerstva zdravotníctva SR. Informoval o tom hovorca siete Tomáš Kráľ.



Nová 'COVID kapacita' v Galante bude predstavovať spolu 110 lôžok, z toho desať s umelou pľúcnou ventiláciou a 80 s priamym prívodom kyslíka. Doteraz mala nemocnica reprofilizovaných 65 'COVID lôžok' aktuálne s 59 pacientmi.



Súčasťou dohody je prevoz približne 70 pacientov, ktorí sú dnes v Galante hospitalizovaní s inými diagnózami, do nemocníc v Trnave, Nitre, Topoľčanoch, Nových Zámkoch a v Bratislave. Nemocnica bude mať aj po štvrtku v prevádzke urgentný príjem pre všetkých pacientov, detské oddelenie s pohotovosťou a bude zabezpečovať pôrody v akútnom režime. Plánované gynekologicko-pôrodnícke zákroky prevezme nemocnica v Nových Zámkoch.



Okrem toho sa aj táto nemocnica pripravuje na spustenie vakcinačného programu pre svojich zdravotníkov už v priebehu tohto týždňa.



"Galantská nemocnica pomôže nitrianskej nemocnici napriek tomu, že má stále vysoký počet zdravotníkov v domácej liečbe alebo karanténe. Veríme, že okolité nemocnice sa v tomto dočasnom krízovom období zase dobre postarajú o našich pacientov z rozsiahleho galantského regiónu," zdôraznil generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia Vladimír Dvorový. Spádová oblasť okresu Galanta predstavuje takmer 100.000 obyvateľov.



Okrem galantskej nemocnice prijala pacientov s ochorením COVID-19 z Nitry aj nemocnica Svet zdravia v Topoľčanoch. V rámci jej možností to bolo za posledných päť dní spolu šesť pacientov.