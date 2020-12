Poznáme nemocnice roka 2020

Bratislava 15. decembra (TASR) - Najlepšími nemocnicami tohto roka sa rovnako ako vlani stala v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a v kategórii všeobecných nemocníc Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica. Vyplýva to zo šiesteho ročníka hodnotenia zdravotníckych zariadení Nemocnica roka, o ktorom v utorok informoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)." povedal analytik INEKO Dušan Zachar. Podľa jeho slov je cieľom to, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu v súlade s konceptom hodnoty za peniaze.INEKO preberá dáta od zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení, ministerstva zdravotníctva, vyšších územných celkov, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národného centra zdravotníckych informácií, či napríklad od Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR a ďalších inštitúcií.Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Ocenené zariadenia získali pri nich sumárne najvyšší počet bodov. Posudzované bolo obdobie uplynulých štyroch rokov. Index transparentnosti zostavila Transparency International Slovensko v spolupráci s INEKO.Bližšie informácie o hodnotení nemocníc sú dostupné na webe kdesaliecit.sk , na ktorej analytici uvádzajú okrem tohtoročných výsledkov ratingu napríklad aj hodnotenia z minulých rokov.Riaditeľka Banskobystrickej nemocnice Miriam Lapuníková povedala, že ide o ocenenie, ktoré posúva vpred celý tím 2445 zamestnancov." komentovala.V hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúseností, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti získala druhé miesto Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica. Jej silnou stránkou je podľa slov analytikov najmä spokojnosť pacientov.Na treťom mieste skončila opäť Univerzitná nemocnica Martin, v ktorej sa liečia pacienti s náročnými diagnózami, ktorí sú s jej prácou spokojní. Najväčšia slovenská nemocnica - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) sa v rebríčku posunula vyššie a je štvrtá. Za "skokana" roka v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc určilo INEKO Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina, ktorá si polepšila najviac. Podľa INEKO na výsledky nemocníc nemala vplyv pandémia nového koronavírusu.V kategórii všeobecných nemocníc získala najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2020 opäť Nemocnica AGEL Košice-Šaca. Druhú pozíciu obhájila Ľubovnianska nemocnica. Medzi tri najúspešnejšie všeobecné nemocnice sa prvýkrát dostala Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, ktorá patrí do siete nemocníc Svet zdravia.Riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca Ján Slávik komentoval, že toto ocenenie je pre nich záväzkom do budúcna." povedal. Šačianska nemocnica exceluje v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v skúsenostiach operujúcich lekárov a spokojnosti pacientov.Žiadna zo všeobecných nemocníc zasa okrem Ľubovnianskej nemocnice nedosahuje také vysoké nadpriemerné hodnotenie až v štyroch oblastiach – kvalita, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť. Nemocnica zo Spišskej Novej Vsi sa na bronzovú priečku v hodnotení dostala podľa analytikov najmä vďaka postupnému kontinuálnemu zlepšovaniu sa krok za krokom.