Nemocnice aj lekári sa zhodujú na potrebe dofinancovania rezortu

Bratislava 9. marca (TASR) - Na potrebe dofinancovania zdravotníctva sa zhodujú štátne aj neštátne nemocnice, rovnako aj ambulantní lekári. Slovenská lekárska komora (SLK) apeluje na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby zabezpečil uvoľnenie finančných zdrojov.



"V neskorých večerných hodinách sa v utorok (8. 3.) zišli zástupcovia SLK, Asociácie nemocníc Slovenska, Asociácie štátnych nemocníc, Asociácie súkromných lekárov, Zväzu ambulantných poskytovateľov a Zdravity. Hlavnou témou stretnutia boli o pár dní sa končiace platné zmluvy a doteraz neúspešné rokovania so zdravotnými poisťovňami, predovšetkým so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorých príčinou je akútny nedostatok zdrojov," priblížila komora. Všetci zúčastnení podľa nej potvrdili krízový stav vo financovaní zdravotníctva.



Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) plne podporuje vyhlásenie SLK. Pripomína, že zdravotné poisťovne pre nedostatočný rozpočet nie sú schopné kryť nevyhnutné výdavky. "Nemáme vykryté nielen náhrady za zvýšené energie, ale dokonca ani zákonné nároky na zvýšené mzdy zdravotníkov a reálne hrozí že zdravotnícki pracovníci nebudú mať vyplatené tieto zvýšené mzdy od mája 2022," spresnila ANS. Rovnako podporuje požiadavku na dofinancovanie zdravotníctva aj Asociácia štátnych nemocníc.



Súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera považuje dofinancovanie sektora za nevyhnutné. "Do nového roka zdravotníctvo vstúpilo so 100-miliónovou sekerou následkom odčerpania platieb za poistencov štátu v poslednom kvartáli minulého roka," uviedol pre TASR PR špecialista ZP Matej Štepiansky.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) považuje za predčasné vyjadrovať sa k téme vzhľadom na prebiehajúce rokovania. "VšZP sústavne a konštruktívne komunikuje so zástupcami ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií s cieľom vyvážiť potreby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti s finančnými možnosťami, ktoré umožňuje aktuálny rozpočet verejnej správy platný na rok 2022," priblížila pre TASR manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v stredu potvrdil, že sa o téme rokuje. Podľa neho by sa dofinancovanie sektora mohlo vyriešiť do konca mesiaca. Heger vo februári deklaroval, že zdravotníctvo je pre vládu jedna z najväčších priorít.