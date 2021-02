Nemocnice hlásia nedostatok personálu, pomôžu aj medici

Bratislava 14. februára (TASR) – V slovenských nemocniciach chýba personál. Nedostatok je lekárov rôznych špecializácií, najmä anestéziológov a internistov, ale aj sestier. Potrební sú aj sanitári. Ministerstvo zdravotníctva preto vyzýva všetkých, ktorí spĺňajú odborné požiadavky, aby sa prihlásili na pomoc. Rezort taktiež pripravil zmeny, ktoré majú umožniť lepšie využitie medikov. Nariadenie pracovnej povinnosti považuje ministerstvo naďalej za posledné riešenie, keď už nebude inak možné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť.



"Vzhľadom na veľmi vážnu situáciu v našich nemocniciach, nakoľko počty pacientov s ochorením COVID-19 nám neustále rastú, sme v sobotu (13. 2.) na vláde schválili pre študentov medicíny, ošetrovateľstva a urgentnej zdravotnej starostlivosti možnosť vykonávať svoju letnú prax v nemocniciach a na záchrankách už teraz," priblížil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Letná prax štandardne trvá štyri týždne. Minister to v tejto dobe považuje za "výdatnú pomoc" vyčerpanému personálu v nemocniciach. "Študentom koncových ročníkov táto prax zároveň umožní ukončiť svoje štúdium a čo najskôr sa zapojiť do boja s pandémiou ako zdravotným profesionálom. Vítam, že väčšina z nich ako priorizovaná skupina, je už v tejto chvíli riadne zaočkovaná," poznamenal Krajčí.



Zmena v organizácii letného semestra v aktuálnom akademickom roku zahŕňa presun povinnej letnej praxe z mesiacov júl a august na začiatok letného semestra. Do nemocníc tak má priniesť na úvod letného semestra študentov 6., 5., 4. ročníka doktorského študijného programu všeobecné lekárstvo, študentov 2. a 3. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo, študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, ako aj študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.



"Pôjde o tisícky, ktorí pomôžu vyťaženým zdravotníkom v nemocniciach. Študenti môžu prax realizovať vo vybranej nemocnici aj v mieste bydliska, alebo v inom regióne s nepriaznivou epidemiologickou situáciou," informovala TASR hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Personálna situácia v zdravotníckych zariadeniach sa podľa rezortu mení aj v súvislosti s tým, že časť zdravotníckych pracovníkov sa už po prekonaní ochorenia vracia späť. V nasledujúcom období by k zlepšeniu mala prispieť aj vakcinácia proti ochoreniu COVID-19, ktorá bola najskôr poskytnutá najohrozenejším zdravotníckym pracovníkom. "Nemocnice môžu požiadať okresné úrady o nariadenie pracovnej povinnosti lekárom a sestrám z ambulantnej sféry, alebo zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Táto možnosť je však až krajným riešením," uviedla Eliášová. K dispozícii je aj projekt ministerstva Zdravotník v zálohe, kde môžu nemocnice nahlasovať zdravotníkov. Tí môžu pomôcť následne v inej nemocnici, ktorá pomoc potrebuje.



Pomocnú ruku môžu podľa rezortu podať aj zdravotníci aktuálne pracujúci v zahraničí. Ministerstvo zdravotníctva apeluje aj na lekárov pôsobiacich v ambulanciách, aby dobrým manažmentom svojich pacientov odľahčovali urgentné príjmy v nemocniciach. "Výraznou pomocou je aj práca všeobecných lekárov, ktorí sa majú dôsledne starať o svojich pacientov. To môže často zabrániť zhoršeniu stavu pacienta a odvrátiť nutnosť hospitalizácie," podotkla Eliášová.