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Nemocnice otvárajú svoje ambulancie ľuďom po cievnej mozgovej príhode
Do podujatia sa zapájajú nemocnice v Bratislave, Skalici, Dolnom Kubíne, Prešove, Topoľčanoch, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote, Komárne, Trnave, Čadci a Martine.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Jedenásť nemocníc po celom Slovensku otvára svoje ambulancie ľuďom po cievnej mozgovej príhode. Pacienti budú mať možnosť bezplatného vyšetrenia zameraného na spasticitu, bez objednania a bez výmenného lístka. Ambulancie vo vybraných nemocniciach možno navštíviť od pondelka do piatka (13. 11.) v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý organizuje občianske združenie Život po porážke.
Do podujatia sa zapájajú nemocnice v Bratislave, Skalici, Dolnom Kubíne, Prešove, Topoľčanoch, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote, Komárne, Trnave, Čadci a Martine. Pacienti môžu prísť aj so svojimi blízkymi. S pomocou asistenta vyplnia krátky dotazník a lekár posúdi, či ich ťažkosti súvisia so spasticitou. Vysvetlí im možnosti liečby a odporučí ďalší postup. Cieľom je pomôcť ľuďom rozpoznať liečiteľné následky porážky a dostať sa k potrebnej starostlivosti. Liečba môže uľahčiť pohyb aj starostlivosť o pacienta.
Spasticita môže spôsobiť bolestivú stuhnutosť ruky alebo nohy, zovretie päste či neprirodzenú polohu končatiny. Sťažuje obliekanie, hygienu aj chôdzu a môže brániť účinnej rehabilitácii. Takéto ťažkosti netreba automaticky prijímať ako nezmeniteľný následok cievnej mozgovej príhody. Včasné odborné posúdenie umožňuje zvoliť liečbu podľa potrieb konkrétneho pacienta.
Liečba zahŕňa cielenú rehabilitáciu a podľa zdravotného stavu aj lieky na zmiernenie svalového napätia. Cieľom môže byť zmiernenie bolesti, ľahší pohyb či jednoduchšie otvorenie dlane pri hygiene. Aj takéto zlepšenie pomáha pacientovi a uľahčuje starostlivosť jeho blízkym.
Údaje Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR ukazujú, že spasticita sa týka významnej časti pacientov po porážke. V sledovanej skupine 9729 pacientov s cievnou mozgovou príhodou v roku 2023 bola vykázaná u 3484 ľudí, teda u viac než tretiny (35,8 percenta). Pri ischemickej príhode išlo až o 38 percent pacientov. Aj preto je dôležité, aby pacienti o svojich ťažkostiach hovorili s odborníkom a poznali možnosti liečby na zmiernenie svalového napätia. Vhodný postup určí lekár podľa individuálneho zdravotného stavu pacienta.
V prípade prekonania cievnej mozgovej príhody odborníci odporúčajú vyhľadať lekára pri stuhnutosti končatín, zníženej pohyblivosti prstov či kĺbov alebo pri pocite zvýšeného napätia, kŕčov či bolesti v končatine. Rovnako, ak končatina kladie odpor pri pohybe alebo zostáva v neprirodzenej polohe alebo má pacient ťažkosti pri otváraní zovretej päste, prípadne mu ťažkosti komplikujú obliekanie, hygienu či chôdzu.
Do podujatia sa zapájajú nemocnice v Bratislave, Skalici, Dolnom Kubíne, Prešove, Topoľčanoch, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote, Komárne, Trnave, Čadci a Martine. Pacienti môžu prísť aj so svojimi blízkymi. S pomocou asistenta vyplnia krátky dotazník a lekár posúdi, či ich ťažkosti súvisia so spasticitou. Vysvetlí im možnosti liečby a odporučí ďalší postup. Cieľom je pomôcť ľuďom rozpoznať liečiteľné následky porážky a dostať sa k potrebnej starostlivosti. Liečba môže uľahčiť pohyb aj starostlivosť o pacienta.
Spasticita môže spôsobiť bolestivú stuhnutosť ruky alebo nohy, zovretie päste či neprirodzenú polohu končatiny. Sťažuje obliekanie, hygienu aj chôdzu a môže brániť účinnej rehabilitácii. Takéto ťažkosti netreba automaticky prijímať ako nezmeniteľný následok cievnej mozgovej príhody. Včasné odborné posúdenie umožňuje zvoliť liečbu podľa potrieb konkrétneho pacienta.
Liečba zahŕňa cielenú rehabilitáciu a podľa zdravotného stavu aj lieky na zmiernenie svalového napätia. Cieľom môže byť zmiernenie bolesti, ľahší pohyb či jednoduchšie otvorenie dlane pri hygiene. Aj takéto zlepšenie pomáha pacientovi a uľahčuje starostlivosť jeho blízkym.
Údaje Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR ukazujú, že spasticita sa týka významnej časti pacientov po porážke. V sledovanej skupine 9729 pacientov s cievnou mozgovou príhodou v roku 2023 bola vykázaná u 3484 ľudí, teda u viac než tretiny (35,8 percenta). Pri ischemickej príhode išlo až o 38 percent pacientov. Aj preto je dôležité, aby pacienti o svojich ťažkostiach hovorili s odborníkom a poznali možnosti liečby na zmiernenie svalového napätia. Vhodný postup určí lekár podľa individuálneho zdravotného stavu pacienta.
V prípade prekonania cievnej mozgovej príhody odborníci odporúčajú vyhľadať lekára pri stuhnutosti končatín, zníženej pohyblivosti prstov či kĺbov alebo pri pocite zvýšeného napätia, kŕčov či bolesti v končatine. Rovnako, ak končatina kladie odpor pri pohybe alebo zostáva v neprirodzenej polohe alebo má pacient ťažkosti pri otváraní zovretej päste, prípadne mu ťažkosti komplikujú obliekanie, hygienu či chôdzu.