Sektor zdravotníctva chce viac peňazí, nemocnice spísali memorandum

Bratislava 20. októbra (TASR) - Nemocnice, zdravotné poisťovne, ambulancie, odborári či zástupcovia pacientov žiadajú pre zdravotníctvo na budúci rok rozpočet, ktorý zabezpečí rozvoj sektora. V spoločnom memorande žiadajú dofinancovanie zdravotníctva a úpravu návrhu štátneho rozpočtu pre sektor zdravotníctva.



Memorandum zverejnili subjekty pôsobiace v zdravotníctve v utorok (19. 10). Podpísali ho pacienti, štátne aj súkromné nemocnice, lekári, ambulantný sektor, polikliniky, zubári, zdravotné poisťovne či zástupcovia farmaceutických firiem. Zdôrazňujú v ňom, že návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2022 nie je dostatočný. Z dokumentu vyplýva, že návrh neposkytuje stabilitu pre zdravotníckych pracovníkov, neumožňuje rozvoj sektora a prispieva k prehĺbeniu krízy v sektore, čoho dôsledkom môže byť zníženie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a zvýšenie ich finančnej záťaže.



"Preto žiadame Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, vládu SR a Národnú radu SR, aby citlivo vnímali kritickú situáciu v rezorte zdravotníctva a zasadili sa o zmenu a úpravu návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 na úroveň, ktorá by situáciu stabilizovala a vytvorila podmienky na budúci rozvoj, ktorý je bez rýchlej a razantnej reakcie ohrozený," uviedli signatári v memorande.



Historicky najnižšia platba za poistencov štátu ide podľa Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) proti záujmom pacientov. AOPP sa preto pridala k memorandu za dofinancovanie zdravotníctva, ktoré podpísal celý zdravotnícky sektor.



Zníženie platby za poistencov štátu na historické minimum vo výške 31 eur za poistenca mesačne je presný opak toho, čo by štát v takejto situácii mal podľa AOPP robiť. "Je absurdné, že štát odvody za poistencov, ktorí dokonca využívajú zdravotnú starostlivosť vo väčšej miere, ako napríklad dôchodcovia, zaplatí menej," upozorňuje prezidentka asociácie Mária Lévyová.



AOPP považuje za nešťastné, že ani pandémia nedokázala presvedčiť vládu o tom, aby sa zdravotníctvo stalo reálnou prioritou štátu. Spolu s ďalšími 14 organizáciami zastrešujúcimi rôzne oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti preto AOPP vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby žiadali úpravu štátneho rozpočtu v kapitole zdravotníctva.



Pripomenula, že vláda sa pritom v programovom vyhlásení zaviazala zabezpečiť výrazný nárast celkových výdavkov do zdravotníctva s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v EÚ. "Zároveň sa zaviazala zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť financovania zdravotnej starostlivosti. Znižovanie platieb za poistencov štátu a akési prísľuby o dofinancovaní v prípade potreby sú presný opak toho," skonštatovala Lévyová.