Nemocnice sa stále s poisťovňami nedohodli na financovaní na rok 2022

Bratislava 21. marca (TASR) - Malé a stredné nemocnice sa stále s poisťovňami na financovaní zdravotnej starostlivosti na rok 2022 nedohodli. TASR to po rokovaniach potvrdili zdravotné poisťovne. Nemocnice hrozia vypovedaním zmlúv.



"Predmetom dnešného rokovania s ANS bol spôsob a výška financovania zdravotnej starostlivosti na rok 2022 v ústavných zdravotníckych zariadeniach. ANS a VšZP na dnešnom rokovaní nedospeli k vzájomnému konsenzu a rokovania naďalej pokračujú," spresnila manažérka oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Eva Peterová.



Hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová uviedla, že navýšenie úhrad v súlade so schváleným rozpočtom nie je podľa nemocníc dostatočné. "Podľa našich aktuálnych prepočtov v systéme verejného zdravotného poistenia bude chýbať minimálne 382 miliónov eur," doplnila.



Predstavitelia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) požadujú zvýšenie o 12 percent, odôvodňujú ho nárastom cien energií a infláciou. Podľa PR špecialistu zdravotnej poisťovne Dôvera Mateja Štepianskeho by to však vyžadovalo rozpustenie rezervy, ale aj ďalšie dofinancovanie zdravotníctva. "Zástupcovia ANS nás zároveň informovali, že ak nedôjde k dohode a akceptovaniu ich požiadaviek, podajú výpovede zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti," uzavrel.