Nemocnice už začali s vyplácaním odmien zdravotníkov

Bratislava 15. januára (TASR) - Nemocnice už vyplácajú odmeny zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa zapojili do výzvy o finančný príspevok vo výške 350 eur. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) a Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline odmeny vyplácajú v rámci výplaty za december 2021.



"Finančné prostriedky z Ministerstva zdravotníctva SR určené na jednorazové odmeny pre zdravotníckych pracovníkov obdržala Univerzitná nemocnica Bratislava v dvoch splátkach, a to 30. decembra a 31. decembra 2021. Zamestnancom nemocnica príspevky vypláca v týchto dňoch, spoločne s riadnym termínom výplaty za december,“ uviedla UNB v stanovisku.



Rovnako v januári vyplatila odmeny aj Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline. "Odmeny sme vyplatili všetkým našim zdravotníckym pracovníkom okrem tých, ktorí si financie uplatnili u iného zamestnávateľa," priblížila hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Jednorazový finančný príspevok v hodnote 350 eur, ktorým sa chcel rezort zdravotníctva poďakovať zdravotníkom za ich prácu, schválila vláda SR v decembri. Na tento zámer vyčlenila celkovo 50.705.746 eur. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa mohli do verejnej výzvy zberu dát na poskytnutie finančného príspevku zapojiť prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Jediným kritériom pre zapojenie sa bolo zdravotnícke vzdelanie pracovníka.



Do verejnej výzvy sa zapojilo 10.474 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nahlásili 96.822 zdravotníckych pracovníkov.