Nemocnice: Zdravotnícky zákon pacientom nepomôže

Bratislava 6. februára (TASR) - Zdravotnícky zákon pomohol zastaviť odchod lekárov, no pacientom nepomôže. Vyplýva to zo stanoviska Asociácie nemocníc Slovenska (ANS). Upozornila, že následky tejto legislatívy budú mať zásadný dosah na celý zdravotnícky systém.



"Očakávame, že nové legislatívne úpravy neprinesú žiadne reálne zlepšenie pre pacientov. Naopak, znamenajú zníženie produkcie nemocníc, menej operačných výkonov, najmä v štátnych zariadeniach, a zároveň zvýšené finančné a personálne nároky, ktoré systém nebude schopný dlhodobo uniesť," uviedla ANS.



Prijaté zmeny si podľa nej vyžadujú navýšenie počtu lekárov, sanitárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov. "Už dnes však vieme, že takýto personál nie je k dispozícii a jeho nábor v potrebných počtoch je v krátkom čase nereálny," dodala ANS.



Upozornila tiež, že dôjde k významnému zvýšeniu nákladov najmä pre nemocnice, čo nevyhnutne povedie k ďalšiemu zadlžovaniu zdravotníckeho systému. "Dlhodobo je tento stav finančne neudržateľný a je pravdepodobné, že štát bude musieť v priebehu niekoľkých rokov zasiahnuť a situáciu nanovo upraviť," podotkol prezident ANS Marián Petko.



Výsledkom tak podľa neho môže byť paradoxne menej výhodná situácia pre samotných lekárov, ako bola pred prijatím novely, za čo bude zodpovedné práve Lekárske odborové združenie (LOZ).



ANS považuje spôsob prijatia tejto legislatívy za neštandardný. LOZ podľa nej vytvorilo extrémny časový tlak prostredníctvom hromadných výpovedí, čím vládu donútilo prijať zákony bez riadneho legislatívneho procesu.



Pripomenuli, že ANS a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR nemali možnosť sa k návrhu vyjadriť a predložiť pripomienky. "Tento postup je v príkrom rozpore s princípmi transparentnosti, ktoré LOZ verejne presadzuje. Ak pán Visolajský tvrdí, že mu ide o transparentnosť, práve týmto krokom ju poprel a ukázal pravú tvár," dodal prvý viceprezident ANS Igor Pramuk. Podľa slov ANS sa negatívne vplyvy zmien dotknú najmä pacientov, ktorým sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti môže ešte viac skomplikovať.



Poslanci Národnej rady SR schválili v stredu (5. 2.) legislatívu, ktorá je súčasťou dohody s LOZ. Prijatím zákonov lekárski odborári koncom minulého roka podmienili stiahnutie hromadných výpovedí. Zmeny sa týkajú valorizácie platov lekárov, uzákonenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zdravotníkov v nemocniciach. Upraviť by sa mali aj povinnosti zdravotných poisťovní či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.