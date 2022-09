Nemocniciam rastú ceny energií, niektorým aj šesťnásobne

Bratislava 12. septembra (TASR) - Nemocniciam rastú ceny za zemný plyn a elektrinu, v niektorých prípadoch aj šesťnásobne. Viaceré z nich očakávajú pomoc a rokujú s rezortom zdravotníctva. Vyplýva to z vyjadrení viacerých štátnych nemocníc pre TASR.



Univerzitnej nemocnici Bratislava stúpli zálohové platby na elektrinu o 150 percent a na plyn o 300 percent, potvrdila pre TASR jej hovorkyňa Eva Kliská. Akékoľvek zvýšenie cien komodít, ktoré sú kľúčové pre bežný chod nemocníc, predstavuje podľa nej komplikáciu.



Nárast cien eviduje tiež Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice, a to o 150 percent. "UNLP nedokáže ovplyvniť toto enormné zvyšovanie cien, očakávame pomoc a regulácie zo strany vlády aj Európskej únie," upozornila pre TASR hovorkyňa Monika Krišková. Nemocnica podľa nej rokuje s ministerstvom zdravotníctva.



Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici nakupuje zemný plyn za štvornásobne a elektrinu za šesťnásobne vyššiu cenu. "Problematika cien energií je predmetom diskusie a rokovaní so zriaďovateľom," doplnila pre TASR hovorkyňa Ružena Maťašeje.



Výrazné zvýšenie cien energií zaznamenala aj Fakultná nemocnica Trnava, presnú sumu nešpecifikovala. "V rámci riešenia tohto stavu komunikujeme s kompetentnými orgánmi," dodal pre TASR hovorca Matej Martovič.



Nárast cien energií trápi aj neštátne nemocnice, skonštatoval pre TASR riaditeľ kancelárie Asociácie nemocníc Slovenska Miroslav Valaštík. Pri nezmenených príjmoch je to podľa neho pre ne likvidačné. Upozornil, že bez rýchleho riešenia hrozí kolaps.