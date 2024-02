Petko: Nemocniciam v asociácii hrozí nedostatok financií na platy

Dražkovce 1. februára (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) nebude mať v prípade neúspešných utorkových (6. 2.) rokovaní so zdravotnými poisťovňami financie na platy pre zamestnancov. Dôvodom je podľa prezidenta asociácie Mariána Petka stále chýbajúca vyhláška o programovom rozpočtovaní, ktorú malo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zverejniť do 15. januára.



"Poisťovne tvrdia, že za takýchto okolností nevedia presne, koľko finančných prostriedkov majú na základe poskytovanej zdravotnej starostlivosti plánovať pre nemocnice v ANS," uviedol Petko s tým, že už v novembri 2023 vyčíslili, že na navýšenie platov potrebujú 119 miliónov eur.



Doplnil, že ak nedôjde k dohode so zdravotnými poisťovňami, budú okamžite informovať ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). "Je to naozaj vážna vec. Pretože 15. februára sme povinní dať platy zdravotníckym aj nezdravotníckym pracovníkom za január tohto roku. Na čo pri nenavýšení nebudeme mať v plnom rozsahu," zdôraznil.



Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) požaduje od 1. januára 2024 navýšenie platov pre nezdravotníckych pracovníkov o desať percent. "Keďže inflácia za minulý rok bola 10,5 percenta, naša požiadavka je plne oprávnená. Už aj vzhľadom na to, že v roku 2023 bola nulová valorizácia. Ministerku zdravotníctva požiadame o zvolanie mimoriadneho rokovania odvetvovej tripartity. Aby sme zabezpečili finančné prostriedky a nemocnice mohli vyplatiť mzdy zamestnancom. Inak budeme musieť pristúpiť k nátlakovým akciám," dodal.



ANS a SOZZaSS už koncom januára apelovali na rezort zdravotníctva, aby zverejnil plán prerozdelenia peňazí pre zdravotníctvo na tento rok. Ministerstvo pre TASR vtedy reagovalo, že materiál v najbližších dňoch posunie do medzirezortného pripomienkového konania.