NENALEŤTE: Záhadné telefonáty od polície či Interpolu nie sú skutočné

Bratislava 13. septembra (TASR) - Záhadné telefonáty od polície či Interpolu nie sú skutočné. Tieto inštitúcie s občanmi takýmto spôsobom nekomunikujú. Upozornila polícia SR na profile na sociálnej sieti, kde sa venuje hoaxom a podvodom. Zároveň odporúča, aby ľudia s podvodníkmi nekomunikovali.



Podvodníci volajú zo slovenského čísla. Polícia tvrdí, že ich je viacero, preto sa kontakt nedá jasne špecifikovať. V telefóne sa po zodvihnutí ozve monotónny hlas, ktorý často rozpráva lámavou angličtinou. Predstaví sa ako príslušník Slovak Police Force alebo Interpolu, opisujú policajti.



"Osoba na druhej strane sa hrá na policajta a tvrdí vám, že sa niekto s vaším občianskym preukazom dopustil trestného činu, alebo že s vašou ID kartou evidujú problém," priblížili. Podvodník sa podľa polície vyhráža, že ak človek nebude spolupracovať, zabaví mu všetok jeho majetok do 45 minút. Podvodník zároveň zavádza, že je na vás vydaný zatykač. "Hovory majú rôzne verzie, každopádne, žiadna z nich nie je pravdivá," podotkli policajti.



Zvlášť upozorňujú, že podvodníci môžu pri hovoroch využívať automat. To znamená, že budú telefonovať aj z čísla niekoho, koho má človek uloženého v zozname a ten o tom ani nemusí vedieť, spraví to zaňho robot.



V prípade, že vám podvodník zatelefonuje, polícia radí hovor ihneď zložiť a ďalej s nimi nekomunikovať. Osobám na druhej strane linky netreba poskytovať ani svoje osobné údaje. V prípade, že podvodník volá viackrát z toho istého čísla, polícia odporúča číslo zablokovať. Vyzýva tiež, aby ľudia o podvodníkoch povedali svojim známym. "Ak sa náhodou stanete obeťou trestného činu, ihneď kontaktujte políciu. Polícia daný podvod monitoruje a rovnako sa ním aj zaoberá," uviedla.