NENUDILI SA: Záchranári za 2 dni zasahovali pri 318 kolapsoch z tepla

Bratislava 14. augusta (TASR) - Záchranári od pondelka (12. 8.) do utorka (13. 8.) zasahovali celkovo pri 318 kolapsoch z tepla. Transport do nemocnice si vyžiadal stav u 208 pacientov. TASR o tom informoval zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Richard Bolješik.



"Najviac zásahov, spolu 56, evidujeme v aktuálnom týždni v Nitrianskom kraji, najmenej v kraji Trnavskom, kde sme od pondelka vyslali ambulanciu zatiaľ 19-krát v súvislosti s kolapsovými stavmi," priblížil Bolješik.



Uviedol, že v utorok išlo o 145 kolapsových stavov. Z toho si v 103 prípadoch stav pacienta vyžadoval prevoz do zdravotníckeho zariadenia. Najviac zásahov (24) eviduje operačné stredisko v Žilinskom kraji, najmenej v Trnavskom kraji, kde ambulanciu vyslali deväťkrát.