Neoficiálne výsledky vnímajú Dubéci aj Gašpar pozitívne

Bratislava 9. júna (TASR) - Neoficiálne odhady výsledkov sobotňajších (8. 6.) volieb do Európskeho parlamentu vnímajú v Smere-SD i v PS pozitívne. V nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike to skonštatovali predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar (Smer-SD) i predseda poslaneckého klubu strany PS Martin Dubéci.



Ak sa odhady potvrdia, podľa Gašpara na Slovensku v eurovoľbách zvíťazili národné a konzervatívne strany. "Je to aj potvrdením mandátu vlády a jej presadzovania suverénnej slovenskej politiky," upozornil. Mieni, že neoficiálne medializované výsledky prezrádzajú vôľu voličov po zmene v europarlamente i vo vystupovaní slovenských zástupcov v ňom.



Aj Dubéci považuje medializované informácie o výsledku volieb za pozitívne správy, vníma ich ako potvrdenie toho, že slovenskí voliči voľbou PS podporili proeurópske smerovanie Slovenska. "Za PS pôjde do Bruselu päť - šesť veľmi kvalitných ľudí, ktorí budú presadzovať záujmy Slovenska," dodal.



Obaja ocenili vyššiu volebnú účasť ako pred piatimi rokmi, ktorú takisto naznačujú neoficiálne odhady výsledkov.