Neonatologické pracoviská nemocníc podporí zbierka

Bratislava 5. augusta (TASR) - Prostredníctvom verejnej zbierky Dýchať nie je maličkosť 2024, zameranej na podporu starostlivosti o predčasne narodené deti, sa podarilo získať 19.000 eur. Informovalo o tom občianske združenie (OZ) Malíček, ktoré z vyzbieraných peňazí zakúpilo špecializovaný materiál pre neonatologické pracoviská slovenských nemocníc.



„Zbierka ukázala silu spolupatričnosti a ochotu ľudí pomáhať. Vyzbieraná suma nám umožnila nakúpiť vybavenie, ktoré má priamy dosah na životy predčasne narodených detí,“ uviedla Ľubica Kaiserová, zakladateľka aprezidentka OZ Malíček.



Pripomenula, že predčasne narodené deti čelia mnohým rizikám, no najväčšou a najčastejšou prekážkou sú nezrelé pľúca, preto po narodení potrebujú okamžitú a intenzívnu podporu dýchania. „V takýchto prípadoch sú špecializované pomôcky doslova nevyhnutnosťou, bez nich by mnohé deti nemali šancu prežiť,“ potvrdila primárka Novorodeneckej kliniky v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Ľubica Pejhovská.



OZ malíček systematicky podporuje neonatologické pracoviská nielen osvetou či psychologickou podporou rodín, ale aj materiálnym zabezpečením. Využiť chce k tomu aj 4. ročník kampane Kávička na malíčka, ktorá štartuje v druhej polovici septembra. Jej výťažok poputuje priamo do slovenských nemocníc.