PS: Neotvorenie mimoriadnych schôdzí bolo nezodpovedné

Bratislava 11. septembra (TASR) - Neotvorenie mimoriadnych schôdzí Národnej rady (NR) SR k situácii s migráciou či pediatrami je nezodpovedné. Vyhlásil to predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Tvrdí, že politici akoby stratili kompas a namiesto otvorenia krízových mimoriadnych schôdzí riešia zástupné témy.



Šimečka poukázal na to, že poslanec PS Tomáš Valášek sa na schôdzach prezentoval. "Je sklamaním, že sa nepodarilo nájsť dostatok poslancov. Chápem, že je predvolebná kampaň a poslanci sa už asi toľko nevenujú riešeniam reálnych problémov ľudí, ale myslím si, že by mali," skonštatoval v stanovisku PS.



Poslancom sa v pondelok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k vládnej novele zákona o pobyte cudzincov. Neprezentoval sa dostatok zákonodarcov. Novela mala priniesť zmenu, podľa ktorej by už polícia nevydávala potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Vláda návrhom reagovala na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu. Parlamentu navrhovala materiál prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. V minulom týždni sa poslancom nepodarilo otvoriť ani mimoriadne schôdze, ktoré sa mali týkať zákona k situácii s pediatrami a Trestného zákona.