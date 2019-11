Neparlamentné KDH schválilo na rade kandidátnu listinu do volieb

Bratislava 16. novembra (TASR) - Mimoparlamentné KDH v sobotu na Rade KDH v Bratislave schválilo kandidátnu listinu do budúcoročných parlamentných volieb. Kandidátku vystavali tzv. modulárnym spôsobom, budú mať na nej napríklad 30 primátorov a starostov.



"Dnešným dňom je KDH stopercentne pripravené na ťažký politický zápas," povedal na tlačovej konferencii po skončení rady predseda KDH Alojz Hlina.



Kandidátna listina KDH sa podľa Hlinu skladá z modulu odborníkov na zdravotníctvo či školstvo, starostov a primátorov, ako aj modul konzervatívcov s názvom Sila kresťanského sveta.



Podpredseda KDH Milan Majerský uviedol, že na rade tiež prijali uznesenie, v ktorom sa hnutie okrem iného hlási k odkazu 17. novembra a bude robiť všetko preto, aby sa Slovensko nestalo rukojemníkom oligarchie či extrémizmu.



Hlina na otázku novinárov, či pôjde KDH do volieb samostatne, odpovedal, že pre túto chvíľu dáva pre Slovensko zmysel, aby existovala jedna normálna konzervatívna kresťanskodemokratická strana. Podľa šéfa KDH je preto dôležité, aby hnutie kandidovalo samostatne.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Politické strany musia podať návrh kandidačnej listiny najneskôr do 1. decembra 2019.