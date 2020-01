Neparlamentné strany vyzvali Andreja Danka, aby odstúpil z funkcie

Bratislava 28. januára (TASR) – Mimoparlamentné politické strany KDH a Za ľudí vyzvali predsedu Národnej rady SR Andreja Danka na odstúpenie z funkcie. Dôvodom je jeho komunikácia s Alenou Zs., obžalovanou v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



"V súvislosti so zverejnením telefonátu Andreja Danka s Alenou Zs. ho KDH vyzýva, aby okamžite odstúpil z funkcie predsedu NR SR," uviedol dnes hovorca kresťanských demokratov Stanislav Župa.



Podľa Za ľudí by mal Danko vysvetliť podozrenia z kontaktov s osobou obžalovanou z viacerých vrážd. "Zároveň by sa mal verejnosti ospravedlniť za klamstvá a bezodkladne odstúpiť z pozície predsedu parlamentu," komentovala podpredsedníčka strany a nezaradená poslankyňa NR SR Veronika Remišová.



Ako povedala, je otázkou na orgány činné v trestnom konaní, či pri takejto komunikácii neboli ohrozené aj záujmy a bezpečnosť štátu.



Mimoparlamentná koalícia PS-Spolu poukázala na to, že "rezignovaný, zdiskreditovaný a skorumpovaný je však nielen Andrej Danko, ale aj všetky ministerstvá, ktoré štyri roky viedla SNS." Predseda opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič komentoval na sociálnej sieti situáciu ironickou poznámkou. SaS zasa chváli médiá za zverejnenie komunikácie.