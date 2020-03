Nepočujúci občania narážajú na informačnú bariéru o koronavíruse

Trnava 10. marca (TASR) - Nepočujúci občania nerozumejú príspevkom v televízii a majú problém dostatočne porozumieť textu v novinách aj v súvislosti s novým koronavírusom. TASR o tom informoval predseda Slovenského zväzu nepočujúcich (SZN) Jaroslav Cehlárik.



"Aj my nepočujúci si chceme chrániť svoje zdravie a máme právo na prístup k informáciám podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím," uviedol Cehlárik. Podľa neho problém nastáva pri vyhláseniach politikov, hygienikov a iných, ktorí informujú okolo vývoja, opatrení či upozornení na tlačových konferenciách pred masmédiami, ak nezabezpečili vedľa rečníka tlmočníka, ktorý bude tlmočiť do slovenského posunkového jazyka.



Nepočujúcich, ktorí ovládajú slovenský posunkový jazyk, je podľa neoficiálnych štatistík približne 3000 až 5000. Tí by si želali mať vedľa rečníka tlmočníka do slovenského posunkového jazyka. "Okrem komunity nepočujúcich osôb na Slovensku žijú i ďalšie skupiny ľudí s poruchami sluchu. Ide o skupiny ako nedoslýchaví, ohluchnutí a podobne, ktorí neovládajú slovenský posunkový jazyk, a tí by privítali textové správy, aby mali informácie o aktuálnej situácii," doplnil predseda SZN.



Mnohí nepočujúci majú problém s čítaním s porozumením a môžu mať i nižšiu slovnú zásobu, preto potrebujú text alebo hovorenú reč preložiť do slovenského posunkového jazyka. "Písali sme email s upozornením na Ministerstvo vnútra (MV) SR a Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ako aj komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím. Na základe komunikácie budeme mať stretnutie na sekcii krízového riadenia MV SR. Je potrebné doriešiť opatrenia v čase krízy, ako je teraz pri akútnej hrozbe nového koronavírusu, aby boli dotknuté inštitúcie, orgány pripravené na podobné situácie," informoval o tom Cehlárik.



Ako doplnil, úlohou SZN je upozorňovať na tieto problémy, apelovať na dotknuté inštitúcie, ale snažiť sa o to, aby sa podarilo ošetriť postup pri podobných situáciách, najlepšie priamo prípravou zaradenia opatrení legislatívy krízového scenára pre nepočujúcich v prípade akejkoľvek krízy.



Rovnako je dôležité upozornenie a prosba o empatiu smerom k všetkým televíznym a obrazovým médiám. "Aby mysleli na nepočujúcich a snímali na obrazovke nielen rečníka, ale zároveň i tlmočníka. V prípade potreby skontaktovať správneho tlmočníka slovenského posunkového jazyka sa stačí obrátiť na náš email deaf.vybor@gmail.com a my pomôžeme zabezpečiť tlmočníka SPJ," doplnil predseda SZN.