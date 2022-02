Nepodceňujte prípravu na hory: Počet úrazov stúpa

Vysoké Tatry 28. februára (TASR) - Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) absolvovali od začiatku tohto roka už 850 výjazdov. Ich značná časť bola k ľuďom, ktorí podcenili podmienky na horách, či neboli dostatočne pripravení na zimnú turistiku.



"Ľudia by nemali hory podceňovať, úrazy sa nestávajú iba na exponovaných miestach, ale aj na bežných turistických trasách, akými je cesta na Hrebienok či Zamkovského chatu, treba byť preto obozretný a myslieť v prvom rade na svoju bezpečnosť," povedal Peter Svätojánsky z Operačného strediska tiesňového volania (HZS).



Základom je podľa neho dobré plánovanie s ohľadom na počasie, podmienky a prispôsobenie vybavenia danej aktivite, ktorú idú turisti vykonávať. "V zime odporúčam mať stále so sebou lavínovú výstroj. Netreba preceňovať svoje schopnosti a plánovať trasu podľa vlastnej kondície. Skúsenosti sú dôležitým faktorom," vysvetlil odborník.



Úrazom na horách a zvýšeniu bezpečnosti môže výrazne pomôcť správna príprava. "Túru si treba vždy dobre naplánovať, včas vyraziť, keďže v zime sa skôr stmieva a mať samozrejme adekvátnu výbavu. Teplé oblečenie, turistické paličky či mačky pre pohyb v zľadovatenom teréne, nabitý telefón a dostatok teplých tekutín sú základom," ozrejmil Patrik Pajta z turistického klubu Hikemates.



HZS pripomenula, že je dôležité tiež informovať blízkych, kam sa človek chystá. "Ľudia by nemali chodiť do hôr sami, odporúčam tiež, aby vždy informovali blízkych, kam a akou trasou pôjdu. Ak zmenia plány, treba to okamžite nahlásiť rodine. V prípade úrazu či zablúdenia sa hrá o čas, rýchla lokalizácia zvyšuje šancu na záchranu človeka," doplnil Svätojánsky.



Ak sa človek dostane do problémov, môže HZS podľa neho kontaktovať na číslach 18 300, 112, prípadne zavolať alebo poslať SMS správu s polohou cez ich bezplatnú aplikáciu. Tá tiež umožňuje zaznamenať si plánovanú trasu, po príchode netreba zabudnúť na odhlásenie.



Pred samotnou túrou je vždy potrebné si ako prvé zistiť aktuálne počasie a stupeň lavínového nebezpečenstva v lokalite, kam sa človek chystá. "Počasie na horách sa môže rýchlo meniť, pričom podmienky vo vyšších nadmorských výškach môžu byť výrazne odlišné v porovnaní s počasím v meste, z ktorého človek vyráža," uzavrel Pajta.