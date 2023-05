Népszava o Ódorovi: Národnosť v SR už nie je prekážkou presadiť sa

Budapešť 11. mája (TASR) - Viaceré maďarské médiá v uplynulých dňoch komentovali skutočnosť, že predsedom úradníckej vlády SR bude viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor, ktorý má maďarskú národnosť. Internetové vydanie denníka Népszava vo štvrtok v tejto súvislosti uviedlo, že sa tak stane niečo, čo je v iných susedných krajinách Maďarska nemysliteľné, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Denník v komentári pripomína, že prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu 7. mája oznámila, že vymenuje vládu odborníkov na čele s Ódorom.



V dejinách Slovenska ešte nikdy nebola úradnícka vláda, ale nikdy tu nebol ani premiér maďarskej národnosti. Ódor sa preto určite zapíše do dejín krajiny, píše Népszava.



Podľa denníka vo vyše storočnej histórii Maďarov žijúcich za hranicami neexistuje príklad, že by sa lídrom niektorého susedného štátu stal Maďar. Za súčasnej situácie je nepravdepodobné, že by sa niečo také stalo v Rumunsku, Srbsku či na Ukrajine, kde takisto žije maďarská menšina.



Népszava podrobne analyzuje situáciu Maďarov na Slovensku a v závere konštatuje, že Slovensko dospelo do stavu, v ktorom pre žiadneho jeho občana národnosť už nepredstavuje prekážku presadiť sa.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)