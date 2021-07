SLEDUJEME: Nespokojní občania protestujú pred budovou NR SR

Bratislava 23. júla (TASR) - Pred budovou Národnej rady (NR) SR v hlavnom meste sa v piatok ráno zišli desiatky nespokojných občanov. Protestujú proti vládnym opatreniam.



Protestujúci skandujú napríklad heslo "Slovensko si nedáme!". Hovoria tiež o ochrane svojich detí a tvrdia, že nechcú povinné očkovanie. Nespokojní ľudia sa dostali až pred vstup do budovy. Na mieste sú bezpečnostné zložky, situáciu monitoruje aj antikonfliktný tím.



V parlamente sa v piatok začína mimoriadna schôdza. Poslanci majú rokovať aj o novele zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri jednotlivých opatreniach, napríklad pri vstupe do prevádzok.



Vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Poslanci by mali o návrhu rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.



Protestujúci blokujú vstup do budovy parlamentu, dnu nikoho nepúšťajú





Stovky ľudí protestujú od piatka rána pred vstupom do Národnej rady (NR) SR v Bratislave. Skandujú heslá ako "gestapo", "Slovensko si nedáme", "vlastizrada" či "vydajte nám parlament". Žiadajú, aby v parlamente nebola prijatá novela zákona, v rámci ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Odmietajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19.



Dav blokuje vstup do Národnej rady SR. Do budovy zatiaľ nikoho nepúšťajú. Vstup strážia desiatky policajtov. Na mieste sú už aj ťažkoodenci i antikonfliktný tím. Pred dav sa postavili opoziční poslanci z ĽSNS a Smeru-SD. Protestujúcim vyjadrili podporu. Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) uviedol, že budú bojovať proti "očkovaciemu fašizmu" a proti prijatiu novely. Počas protestu pustil niekto medzi protestujúcich slzný plyn. Došlo aj k niekoľkým potýčkam medzi protestujúcimi a políciou. Zraniť sa mala pri nich aj policajtka.