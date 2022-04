ŠÚKL: Nespotrebované lieky je potrebné odniesť do lekárne, nie zahodiť

Bratislava 3. apríla (TASR) - Nespotrebované lieky je potrebné odniesť do lekárne. Nemajú sa vyhadzovať ani splachovať. Na sociálnej sieti to pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ten v danej súvislosti upozornil na finančnú záťaž a odporučil nakupovať s ohľadom na spotrebu.



"Lieky nikdy nevyhadzujte do odpadu a ani ich nesplachujte. Hrozí, že po nahromadení preniknú do pôdy a podzemných vôd, zaťažia tak nielen životné prostredie, ale ohrozia aj verejné zdravie," uviedol ŠÚKL.



Podľa ústavu je potrebné nespotrebované lieky odniesť do lekárne. Majú byť iba vo vnútornom obale. "Vonkajší obal a písomná informácia pre používateľa patria do komunálneho odpadu a môžu sa recyklovať," doplnil ústav.



Z lekární sa následne zbierajú a spaľujú. Slováci vlani odovzdali podľa údajov ŠÚKL viac ako 155 ton nespotrebovaných liekov, čo predstavuje finančné náklady vo výške 344.304 eur. ŠÚKL v tejto súvislosti upozornil na finančnú záťaž a odporučil nakupovať s ohľadom na spotrebu.



"Nespotrebované lieky spôsobujú finančnú záťaž nielen pre verejné zdroje, ale aj pre vás, preto si vždy poriadne premyslite, koľko liekov naozaj potrebujete do zásoby. Hromadné skupovanie niektorých liekov môže viesť k výpadkom daných liekov na trhu," uzavrel ŠÚKL.