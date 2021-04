Nespotrebované lieky nepatria medzi bežný odpad, pripomína ŠÚKL

Bratislava 2. apríla (TASR) – Nespotrebované lieky, ktoré možno nájsť napríklad aj pri veľkonočnom upratovaní, nepatria medzi bežný odpad. Vrátiť ich treba do lekárne. Upozorňuje na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Minulý rok občania do lekární zaniesli 160,72 tony liekov, čo predstavuje finančné náklady vo výške 337.998 eur.



Podľa odborníkov hrozí, že po nahromadení lieky preniknú do pôdy a podzemných vôd a zaťažia tak životné prostredie, čím ohrozia verejné zdravie. Preto ich nie je vhodné ani splachovať do toalety.



"Nespotrebované lieky a lieky po dátume spotreby je potrebné odniesť do ktorejkoľvek lekárne. Lieky majú byť iba vo vnútornom obale – napríklad blister, sklenená či plastovú nádoba, hliníková tuba a podobne. Vonkajší obal a písomná informácia pre používateľa, teda príbalový leták, patria do komunálneho odpadu a môžu sa recyklovať," upozornil ústav.



ŠÚKL tiež dodal, že nespotrebované lieky spôsobujú finančnú záťaž nielen pre verejné zdroje, ale aj pre ľudí samotných. Preto si podľa odborníkov treba vždy poriadne premyslieť, koľko liekov naozaj ľudia do zásoby potrebujú.



"Pri hromadnom skupovaní niektorých liekov, ako napríklad pred rokom na začiatku pandémie ochorenia COVID-19, môže tiež nastať ich nedostupnosť pre ľudí, ktorí lieky naozaj potrebujú," uzavrel štátny ústav.