Nesprávne upravený lístok si volič nenecháva, za odnášanie je pokuta

Bratislava 21. januára (TASR) - Ak sa volič pri vypĺňaní hlasovacieho referendového lístka pomýli, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o nový. Nesprávne upravený lístok si nenecháva, má ho odložiť na určené miesto, inak mu hrozí pokuta 33 eur. Vyplýva to z informácií zverejnených na webstránke ministerstva vnútra.



"Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur," píše sa na webe.



Na Slovensku sa koná deviate referendum v histórii samostatnej SR. Ľudia sa v ňom môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR.