Neštátni vlastníci lesov v NP Veľká Fatra pripravujú podanie na ÚS SR

Martin 5. októbra (TASR) – Turčianske regionálne združenie vlastníkov lesov pripravuje v spolupráci s Úniou regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska návrh podania na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti so schválením zonácie Národného parku (NP) Veľká Fatra. TASR o tom informoval predseda Turčianskeho regionálneho združenia vlastníkov lesov Ladislav Rosival.



ÚS by mal podľa neho posúdiť, či sú nariadenie vlády o zonácii NP Veľká Fatra a aj niektoré ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny v súlade s ústavne garantovanou ochranou súkromného majetku. "S veľkým prekvapením a sklamaním sme zaregistrovali, že dočasne poverená vláda SR schválila nariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlasuje NP Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo," uviedol.



Zdôraznil, že nariadenie vláda schválila napriek zásadným námietkam neštátnych vlastníkov pozemkov na území NP Veľká Fatra, pričom približne 50 percent jeho rozlohy je vo vlastníctve neštátnych subjektov. "Fakticky neprebehla žiadna diskusia medzi vyhlasovateľom a vlastníkmi a drvivá väčšina oprávnených námietok bola bez diskusie zamietnutá. Schválená zonácia, v protiklade s medializovanými vyhláseniami, zásadným spôsobom obmedzuje a ohrozuje oprávnené ústavné práva vlastníkov," skonštatoval Rosival.



Po zonácii NP Veľká Fatra sa jeho výmera zvýši na 40.889 hektárov. Bez zásahu bude 16.374 hektárov územia, na ktorom bude platiť piaty stupeň ochrany. Výmera ochranného pásma sa zníži na 25.307 hektárov. Štvrtý stupeň ochrany bude tvoriť 5276 hektárov, tretí stupeň bude platiť na 19.182 hektároch a druhý stupeň bude mať výmeru 55 hektárov.



"Účelom vyhlásenia NP Veľká Fatra je zabezpečenie priaznivého stavu predmetov ochrany, ktorými sú biotopy európskeho a národného významu, biotopy druhov európskeho a národného významu - rastlín i živočíchov, druhy vtákov a abiotické javy," informoval envirorezort. Zároveň dodal, že to prispeje k odstráneniu nedostatkov uvedených v žalobe Európskej komisie vo veci nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho.