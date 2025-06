Netanjahu víta historické víťazstvo Izraela vo vojne proti Iránu

Tel Aviv 25. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok privítal „historické víťazstvo“ Izraela v 12 dní trvajúcej vojne proti Iránu a prisľúbil, že zmarí snahy Teheránu obnoviť svoje jadrové zariadenia. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



„Dosiahli sme historické víťazstvo,“ povedal Netanjahu v televíznom prejave k národu zverejnenom len niekoľko hodín po začiatku prímeria, na ktorom sa dohodli obe krajiny.



V takmer desaťminútovom prejave vyhlásil, že „Irán nikdy nebude mať jadrovú zbraň.“ „Zmarili sme iránsky jadrový projekt. A ak sa ho niekto v Iráne pokúsi obnoviť, budeme konať s rovnakým odhodlaním, s rovnakou intenzitou, aby sme zmarili akýkoľvek pokus," varoval Netanjahu.



Dodal, že izraelský útok na Irán sa zapíše „do análov izraelských vojen a budú ho študovať armády na celom svete“. Táto operácia zahŕňala opakované údery na iránske jadrové a raketové zariadenia, atentáty na vedúcich predstaviteľov armády a domácich tajných služieb, ako aj bombardovanie štátnych médií a väznice Evín v Teheráne.



Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v utorok vyhlásil, že údery Izraela na Irán vrátili iránsky jadrový i raketový program o niekoľko rokov späť. Dodal súčasne, že operácia proti Iránu teraz vstupuje do novej fázy.



Izrael predtým uviedol, že eliminoval „dvojitú existenčnú hrozbu“, ktorú preň predstavoval jadrový program Iránu a jeho vývoj a výroba rakiet.



Po nedeľňajších leteckých úderoch, ktoré v Iráne podnikla aj armáda USA, americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americké lietadlá „úplne zničili“ hlavné iránske jadrové zariadenia.



Podľa analytikov však stále nie je jasné, či izraelské a americké údery na Irán odstránili jadrovú hrozbu - je totiž možné, že Irán stihol presunúť svoje zásoby vysoko obohateného uránu mimo lokalít, ktoré boli terčom útokov.



Posolstvo obyvateľom svojej krajiny adresoval v utorok aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján, ktorý oznámil „ukončenie 12-dňovej vojny“ a vyhlásil, že Izrael v nej nedosiahol svoje ciele a za svoju agresiu voči Iránu draho zaplatil.



Trump v noci na utorok oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na „úplnom a totálnom“ prímerí, ktoré má ukončiť ich 12 dní trvajúci vojnový konflikt.



Najskôr mali obe strany čas do utorka 06.00 h SELČ (07.30 h teheránskeho času), aby dokončili rozbehnuté operácie. Irán mal následne prímerie začať dodržiavať ako prvý, Izrael sa k tomuto režimu mal pridať po 12 hodinách.



Obe strany však prímerie porušili, čo Trumpa nahnevalo. Obzvlášť kritický bol voči Izraelu a na Netanjahua v telefonáte dokonca zvýšil hlas, pričom sa dožadoval odvolania náletov, napísal denník The Jerusalem Post. Následne však americký prezident v utorok popoludní (SELČ) deklaroval, že prímerie je v platnosti.