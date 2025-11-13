< sekcia Slovensko
Nevidiaci môžu cez nástroj nahlasovať problémy s webovými stránkami
Osoby so zdravotným postihnutím môžu nástroj implementovať na akékoľvek webové sídlo bez obmedzení.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Nevidiaci a slabozrakí môžu prostredníctvom nástroja Zreportuj neprístupnosť nahlasovať problémy s webovými stránkami i mobilnými aplikáciami, ktoré nie sú plne prístupné. Riešenie už zabezpečia odborníci z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Nástroj je určený aj pre správcov webových stránok. ÚNSS predstavila pri príležitosti štvrtkového Dňa nevidiacich aj generátor QR kódov, ktorý nevidiacim pomáha sprístupniť letáky, plagáty či zmluvy. TASR o tom informovala PR manažérka únie Eliška Fričovská.
Osoby so zdravotným postihnutím môžu nástroj implementovať na akékoľvek webové sídlo bez obmedzení. „Stačí si nainštalovať rozšírenie do svojho obľúbeného prehliadača a môžu jednoducho nahlásiť, kde je problém. Takto získame dáta, ktoré potrebujeme na odstránenie digitálnych bariér,“ uviedol špecialista ÚNSS na prístupnosť Peter Teplický.
Používateľ môže nástroj aktivovať klávesovou skratkou CTRL + SHIFT + L alebo kliknutím na tlačidlo Zreportuj neprístupnosť v päte webovej stránky, kde je nainštalovaný. „Otvorí sa jednoduchý formulár, v ktorom uvedie svoje kontaktné údaje a stručne opíše problém. Odborníci z ÚNSS následne komunikujú s prevádzkovateľom webu a odporučia správne riešenie,“ priblížila Fričovská. Informácie sú dostupné na webovom sídle zreportujnepristupnost.sk.
Z nástroja podľa Teplického profitujú aj samotní správcovia webov, ktorým odborníci presne popíšu chybu a odporučia spôsob jej odstránenia. Fričovská podotkla, že nainštalovaním získajú správcovia webov prehľad o tom, kde sa na ich webe vyskytujú problémy s prístupnosťou. Zároveň získajú prístup k platforme s dátami o nahlásených problémoch.
Novinkou je aj generátor QR kódov pre prístupné dokumenty. Používatelia ho nájdu na webovej stránke pristupne.sk. „Nástroj umožňuje sprístupniť letáky, plagáty či zmluvy jednoduchým vložením QR kódu do ich dolnej časti. Po naskenovaní kód používateľa presmeruje na web, kde sa nachádza prístupná verzia obsahu,“ dodala Fričovská.
