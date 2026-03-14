NEVYPAĽUJTE TRÁVU! Hasiči evidujú za január a február už 28 požiarov
Hasiči neodporúčajú zakladať oheň za silného vetra alebo v suchom období a odhadzovať ohorky cigariet do prírody.
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Za mesiace január a február evidujú hasiči 28 požiarov vzniknutých pri vypaľovaní tráv. Spôsobili tak škody v celkovej výške 570 eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová.
„S príchodom jarného obdobia každoročne narastá počet požiarov trávnatých porastov a suchých rastlín. Veľká časť týchto požiarov vzniká v dôsledku úmyselného vypaľovania bylín, kríkov a stromov, ktoré je na Slovensku zakázané,“ povedala Geguššová. Za porušenie zákazu hrozí podľa hovorkyne pokuta do výšky 331 eur v prípade fyzickej osoby a právnickej osobe alebo podnikateľovi môžu uložiť pokutu až do výšky 16.596 eur.
„Požiare, ktorých príčinou bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, tvoria od roku 2010 takmer jednu pätinu z celkového počtu požiarov. Za ostatných 14 rokov ich bolo na celom Slovensku nahlásených približne 27.000,“ uviedol HaZZ na sociálnej sieti.
Geguššová upozorňuje, že oheň sa môže pri suchom počasí a vetre veľmi rýchlo rozšíriť na veľké trávnaté plochy až na les. Poukázala tiež na to, že dym a teplo môžu ohroziť životy ľudí a zvierat, poškodiť rodinné domy, hospodárske objekty alebo lesné porasty. Požiare tráv a porastov zároveň spôsobujú významné škody na životnom prostredí. „Občanom preto odporúčame, aby na údržbu a čistenie pozemkov využívali bezpečnejšie spôsoby, ako je kosenie, mulčovanie alebo kompostovanie rastlinného odpadu,“ skonštatovala.
Hasiči neodporúčajú zakladať oheň za silného vetra alebo v suchom období a odhadzovať ohorky cigariet do prírody. „Apelujeme na verejnosť, aby dodržiavala zákaz vypaľovania bylín, kríkov a stromov a správala sa zodpovedne voči svojmu okoliu, prírode aj bezpečnosti ostatných,“ dodala hovorkyňa.
