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NEZABUDNITE: Vymeniť pneumatiky na aute treba pred prvým snehom
Objednajte sa čo najskôr do servisu, nech vás neprekvapí náhla zmena poveternostných podmienok a prvé sneženie. Predídete tým možným nebezpečným situáciám, kolíziám alebo havárii.
Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Vymeniť pneumatiky z letných na zimné treba na osobných autách pred prvým snehom. Na sociálnej sieti to pripomenula polícia. Zabudnúť netreba ani na údržbu.
„Nezabudnite na údržbu vozidla a jeho prípravu na zimné obdobie roka. Objednajte sa čo najskôr do servisu, nech vás neprekvapí náhla zmena poveternostných podmienok a prvé sneženie. Predídete tým možným nebezpečným situáciám, kolíziám alebo havárii,“ napísala polícia.
„Nezabudnite na údržbu vozidla a jeho prípravu na zimné obdobie roka. Objednajte sa čo najskôr do servisu, nech vás neprekvapí náhla zmena poveternostných podmienok a prvé sneženie. Predídete tým možným nebezpečným situáciám, kolíziám alebo havárii,“ napísala polícia.