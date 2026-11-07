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NEZABUDNITE: Vymeniť pneumatiky na aute treba pred prvým snehom

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Na snímke výmena zimných pneumatík za letné pneumatiky v pneuservise v Bratislave. Hraničná teplotou pre prezutie pneumatík zo zimných na letné je 7 ° C. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Objednajte sa čo najskôr do servisu, nech vás neprekvapí náhla zmena poveternostných podmienok a prvé sneženie. Predídete tým možným nebezpečným situáciám, kolíziám alebo havárii.

Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Vymeniť pneumatiky z letných na zimné treba na osobných autách pred prvým snehom. Na sociálnej sieti to pripomenula polícia. Zabudnúť netreba ani na údržbu.

Nezabudnite na údržbu vozidla a jeho prípravu na zimné obdobie roka. Objednajte sa čo najskôr do servisu, nech vás neprekvapí náhla zmena poveternostných podmienok a prvé sneženie. Predídete tým možným nebezpečným situáciám, kolíziám alebo havárii,“ napísala polícia.
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