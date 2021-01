Nezaradení poslanci chcú predčasné voľby v septembri, podali návrh

Bratislava 9. januára (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v strane Hlas-SD predložili do parlamentu ústavný zákon o skrátení volebného obdobia NR SR. Dosiahnuť ním chcú predčasné voľby. Ich termín navrhujú na 4. septembra tohto roka. Poslanci by mali o legislatíve rokovať na schôdzi, ktorá sa začína 26. januára. Opoziční poslanci chcú návrhom riešiť krízovú situáciu, v ktorej podľa nich zlyhala vláda i parlamentná väčšina, ktorá má vládu kontrolovať a korigovať jej činnosť.



Kabinet podľa poslancov okolo Petra Pellegriniho podcenil pandémiu nového koronavírusu. Ocenili rázny postup vlády v prvej vlne pandémie, no v druhej vlne podľa nich zlyhala. "Výsledkom ich amatérskeho pôsobenia je absolútny chaos v opatreniach, ktoré sa účelovo menia zo dňa na deň či z hodiny na hodinu. Ľudia v nich dávno stratili prehľad a nechápu ich zmysel," uviedli v dôvodovej správe návrhu. Spomenuli tiež osobnú pomstychtivosť premiéra Igora Matoviča (OĽANO) voči konkrétnym segmentom hospodárstva či rezortom riadeným SaS. Vládu kritizujú poslanci za to, že premrhala letné obdobie na prípravu opatrení. Premiér podľa nich spochybňuje rozhodnutia odborníkov a politicky do nich zasahuje.



Za súčasný stav, keď na Slovensku kolabujú nemocnice a denne umierajú ľudia, je podľa opozičných poslancov politicky zodpovedná vláda. Dodali, že vládna koalícia nezvládla zdravotnícku, ale ani ekonomickú a fiškálnu oblasť boja s pandémiou.



Okrem boja s pandémiou vláda podľa poslancov zlyhala aj v ďalších oblastiach. "Najvypuklejšie je to v sociálnej oblasti, kde minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak úplne poprel všetky predvolebné postoje a sľuby svojej strany Sme rodina," napísali. Upozorňujú tiež na porušovanie predvolebných sľubov vládnych strán v oblasti transparentnosti. "Absolútne neprijateľnou črtou vládnej koalície je bezbrehé papalášstvo jej hlavných protagonistov," dodali.



"Napriek silnej a nebezpečnej ústavnej väčšine sú poslanci vládnej koalície v područí vlády SR a nie sú schopní plniť si voči nej svoje ústavné povinnosti," upozornili poslanci Hlasu-SD.



Pellegrini ešte koncom roka 2020 avizoval aj zber podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia. Spolupracovať chcel v tom aj s inými stranami či organizáciami.