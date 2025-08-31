< sekcia Slovensko
Nezaradení poslanci navrhli, aby bol útok na pamätník trestným činom
Poslanci navrhujú účinnosť novely od 1. decembra tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Poškodzovanie či hanobenie pamätníkov spojených s protifašistickým odbojom, oslobodením Slovenska alebo obeťami druhej svetovej vojny, by sa malo posudzovať ako trestný čin extrémizmu. Navrhujú to nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Ivan Ševčík, Pavel Ľupták a Roman Malatinec. Podali preto do parlamentu novelu Trestného zákona. Argumentujú, že takéto útoky sa zvyčajne kvalifikujú len ako priestupky alebo majetkové delikty.
„Súčasná právna úprava neumožňuje primerane reagovať na prípady, keď sú pamätníky spojené s protifašistickým odbojom, oslobodením Slovenskej republiky alebo obeťami druhej svetovej vojny terčom fyzického útoku, hanobenia alebo znevažovania z ideologických dôvodov,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe. Spomínajú prípady poškodenia pamätníka osloboditeľov na Dargove, opakovaného poškodenia pomníka padlým vojakom Sovietskej armády v Košiciach či zneuctenia pamätníka a vojenského cintorína na Slavíne v Bratislave.
Podľa návrhu poslancov by sa „verejné hanobenie, poškodzovanie alebo iné znevažovanie pamätníkov spojených s protifašistickým odbojom, oslobodením Slovenskej republiky alebo bojom proti totalitnému režimu“ kvalifikovalo ako trestný čin extrémizmu. „Takáto úprava je nevyhnutná nielen na ochranu týchto objektov, ale predovšetkým na ochranu spoločenských hodnôt, ktoré tieto pamätníky reprezentujú,“ napísali predkladatelia.
V súčasnosti sa podľa predkladateľov takéto činy zvyčajne kvalifikujú len ako priestupky alebo majetkové delikty, čo podľa nich nezohľadňuje ich spoločenskú závažnosť, resp. nebezpečnosť, symbolický rozmer ani preventívnu potrebu chrániť historickú pamäť národa.
