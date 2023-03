Nezaradení poslanci navrhujú, aby sa zverejňovali zápisnice z volieb

Bratislava 21. marca (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnej Republike navrhujú, aby boli obce povinné zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku na internete. Navrhli to v predloženej novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva.



Zápisnice by podľa poslancov mali byť verejne prístupné komukoľvek. Chcú tiež, aby sa zo zápisníc dalo môcť robiť výpisy, odpisy a fotokópie, napríklad na vyžiadanie pre členov týchto komisií. Štatistický úrad SR by podľa návrhu musel zverejňovať zápisnice okresných volebných komisií.



Poslanci na utorkovej tlačovej konferencii pripomenuli, že chcú svojím návrhom zabrániť falšovaniu výsledkov volieb. Podľa lídra Republiky Milana Uhríka majú sľúbenú podporu návrhu od hnutia Sme rodina.