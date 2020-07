MZVaEZ: Nezaradenie SR medzi bezpečné krajiny nie je opodstatnené

Bratislava/Londýn 11. júla (TASR) - Rozhodnutie Británie nezaradiť Slovensko medzi bezpečné krajiny, z ktorého vyplýva pre občanov SR povinnosť absolvovať po príchode do tejto krajiny karanténu, nepovažuje slovenské ministerstvo zahraničných vecí vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku za opodstatnené. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR).



Z tohto dôvodu rezort slovenskej diplomacie uskutočnil, ako v Londýne tak aj v Bratislave, opakované intervencie s cieľom prehodnotiť britský postoj. Britská diplomacia ubezpečila, že urobí v tejto veci maximum avšak s tým, že ide o rozhodnutie britských zdravotníckych orgánov.



Slovenské ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti pripomína, "že tak, ako nemáme nijaký vplyv na rozhodnutia slovenských epidemiológov, ktoré rešpektujeme, pretože chránia zdravie našich občanov, nemáme vplyv ani na rozhodnutia epidemiológov iných krajín. Napriek tomu diplomaticky konáme a robíme maximum pre zmenu britského postoja", uvádza sa v stanovisku ministerstva. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí zároveň pripomína platnosť odporúčania necestovať do Británie, ktorú slovenskí epidemiológovia nezaradili medzi bezpečné krajiny. "Ak sa naši občania rozhodnú napriek tomu cestovať, musia v tejto krajine nateraz počítať s obmedzeniami, ktoré, veríme, britská strana čoskoro vo vzťahu k SR odstráni," uvádza sa ďalej v stanovisku MZVaEZ SR.