Nezávislí kandidáti potrebujú odovzdať aj podpisy od občanov

Bratislava 5. júla (TASR) - Nezávislí kandidáti musia pri podávaní kandidátky do jesenných spojených volieb pripojiť aj listinu s podpismi od občanov. Týka sa to volieb do orgánov samosprávy obcí aj volieb do orgánov samosprávnych krajov. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.



Minimálny počet podpisov pre kandidátov na starostov, respektíve primátorov a poslancov obecných, respektíve mestských zastupiteľstiev sa odvíja od počtu obyvateľov obce. Tieto minimálne počty platia aj pre nezávislých kandidátov na poslancov miestnych zastupiteľstiev v Bratislave a Košiciach.



Ak ide o obec do 50 obyvateľov, kandidát potrebuje desať podpisov, od 51 do 100 obyvateľov treba 20 podpisov, od 101 do 500 je to 40 podpisov, od 501 do 2000 treba 100 podpisov, v obci od 2001 do 20.000 obyvateľov treba 200 podpisov, od 20.001 do 100.000 potrebuje 500 podpisov a v meste nad 100.000 obyvateľov potrebuje kandidát 1000 podpisov.



Pri nezávislom kandidátovi na predsedu samosprávneho kraja potrebujú uchádzači 1000 podpisov. Nezávislý kandidát na poslanca krajského zastupiteľstva potrebuje 400 podpisov.



Nezávislý kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v Bratislave a Košiciach potrebuje minimálne 1000 podpisov. "Ak nezávislý kandidát kandiduje súčasne za poslanca miestneho zastupiteľstva a tiež za starostu mestskej časti, môže mať spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov mestskej časti," priblížilo MV. "To isté platí, ak nezávislý kandidát kandiduje za poslanca mestského zastupiteľstva a súčasne aj za primátora mesta," dodal rezort.



Kandidát na starostu obce, respektíve primátora mesta, môže kandidovať aj za poslanca obecného, respektíve mestského zastupiteľstva. Takisto kandidát na šéfa kraja môže kandidovať aj za poslanca krajského zastupiteľstva. V Bratislave a Košiciach môže kandidovať ten istý kandidát do miestneho zastupiteľstva a súčasne do mestského zastupiteľstva.



Kandidátne listiny treba podať do 30. augusta. Kandidáti na poslanca obecného zastupiteľstva a krajského zastupiteľstva musia mať najneskôr v deň volieb 18 rokov. Kandidáti na starostu obce a predsedu samosprávneho kraja musia mať 25 rokov.