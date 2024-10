Neziskové organizácie či školy môžu žiadať o granty na enviroprojekty

Bratislava 1. októbra (TASR) - Neziskové organizácie, ochranárske združenia, školy či malé subjekty v oblasti enviropodnikania môžu opäť požiadať o granty na svoje projekty. Nadácia VÚB vo svojom programe Envirogranty prerozdelí 50.000 eur. Organizácie môžu poslať svoje projekty so žiadosťou o podporu do 3. novembra.



Do grantovej výzvy sa môžu zapojiť školy a inštitúcie, ktoré prichádzajú s inovatívnymi formami vzdelávania a osvety o potrebe ochrany životného prostredia. Ide o iniciatívy realizované v teréne aj online, projekty zamerané na školské ekoučebne, strediská envirovýchovy či návštevnícke centrá v chránených územiach, ako aj rôzne envirofestivaly. Prostredníctvom programu majú šancu dostať podporu iniciatívy zamerané na ochranu biodiverzity a životného prostredia, čistotu vôd, ovzdušia alebo úrodnosti pôdy.



Granty sú pripravené aj pre podnikateľské prostredie. Môže ísť napríklad o projekty zapojenia marginalizovaných skupín do enviropodnikania či rozvoj udržateľnej produkcie z recyklovaných materiálov v spolupráci so znevýhodnenými komunitami.



Všetky žiadosti o grant vyhodnotí nezávislá komisia expertov z oblasti ochrany životného prostredia. Vyberie sedem až osem víťazov. Každý z nich dostane na realizáciu navrhovaného projektu finančnú podporu do výšky 7000 eur. Nadácia predstaví výsledky do polovice decembra a prijímatelia grantov budú môcť využiť získané prostriedky v priebehu budúceho roka.