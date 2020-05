Neziskové organizácie varujú pred politizáciou prokuratúry

Bratislava 29. mája (TASR) – Neziskové organizácie varujú v súvislosti s chystanými zmenami pred politizáciou prokuratúry. Oceňujú, že bude proces výberu kandidáta v parlamente obdobný spôsobom vyberania kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Pre TASR to uviedli zástupcovia organizácii Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko (TIS) a Via Iuris.



„Podľa nášho názoru by generálnym prokurátorom mal byť prokurátor alebo osoba s relevantnými skúsenosťami s výkonom funkcie prokurátora,“ uviedla pre TASR advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová. Za dôležité považuje, aby kandidát hneď od nástupu do funkcie poznal každodenné procesy fungovania generálnej prokuratúry, ako aj prokuratúry ako celku. „Navyše, obsadzovanie funkcie generálneho prokurátora neprokurátormi môže prispieť k ďalšej politizácii tejto pozície, čo je pre jej výkon absolútne nežiaduce,“ doplnila.



V tom sa nezhoduje s riaditeľom TIS Gabrielom Šípošom, ktorému dáva zmysel otvoriť pozíciu aj pre neprokurátorov vzhľadom na „doterajšie slabé výsledky prokuratúry“. Šípoš považuje bez ohľadu na meno zvoleného generálneho prokurátora to, aby bola oslabená jeho pozícia „pretože priveľká moc láka k zneužitiu“.



To, že by sa generálnym prokurátorom mohol stať aj neprokurátor, kvituje aj riaditeľka Zastavme korupciu Zuzana Petková. „Ak by sa ním stal napríklad dlhoročný trestný sudca, vedel by priniesť iný pohľad do uzavretého systému, akým slovenská prokuratúra je,“ doplnila.



Problém vidí v tom, že by mohla byť novela šitá na mieru advokátovi Danielovi Lipšicovi, ktorého meno sa v posledných týždňoch skloňuje v súvislosti s funkciou generálneho prokurátora. Jeho osobu síce vnímajú zástupcovia neziskoviek pozitívne, avšak dodávajú, že je spojený s premiérom Igorom Matovičom a OĽaNO. To podľa Petkovej nie je v súlade s programovým vyhláseným vlády, ktoré chce posilniť nezávislosť prokuratúry. Možného konfliktu záujmov sa v tomto kontexte obáva aj Šípoš.



Petková pri predkladanej novele vníma pozitívne, že kandidátov nemajú po novom navrhovať iba politici ale aj iné subjekty a profesijné organizácie. Oceňuje tiež, že predpoklady uchádzačov preverí verejné vypočutie. „Keďže v minulosti voľbu generálneho prokurátora sprevádzali podozrenia z kupovania hlasov, je tiež dobré, že voľba bude verejná a nie tajná,“ doplnila Petková. Počas vlády Ivety Radičovej sprevádzali voľbu generálneho prokurátora podozrenia z kupovania poslancov.



Pri predkladanej novele vyčítajú zástupcovia neziskových organizácii aj fakt, že bola predložená ako poslanecký návrh. „Nedáva odbornej ani laickej verejnosti možnosť v riadnom procese pripomienkovať navrhované zmeny,“ hovorí Kováčechová. To prekáža aj Petkovej, ktorá očakáva pri reforme aj širšiu diskusiu za účasti odborníkov a prokurátorov. Novelu zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku Národnej rady SR predložili do parlamentu koaliční poslanci.