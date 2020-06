Neziskovka upozorňuje na rodinnoprávne spory, Kolíková chce zasiahnuť

Bratislava 30. júna (TASR) – Na nadáciu Zastavme korupciu sa v poslednej dobe obrátili desiatky rodičov, ktorí sa nevedia dostať do styku so svojimi deťmi, napriek rozhodnutiam súdov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) skontroluje plošne všetky podnety za posledný rok súvisiace s výkonom rozhodnutí a pripraví legislatívny návrh. Zástupcovia neziskovky a ministerka o tom informovali v utorok na tlačovej konferencii.



Vo viacerých prípadoch, s ktorými sa nadácia stretla, bolo správanie úradov a súdov natoľko neštandardné, že má podozrenie na korupciu. Podľa neziskovky umožňujú diery v systéme jednému z rodičov blokovať toho druhého, a to bez sankcií a dôsledkov. „Málo sa využívajú zákonné pokuty, ktoré legislatíva ponúka, či už je to sankcia do tisíc eur alebo odňatie rodinných dávok. Podľa našich informácií sa tak deje výnimočne,“ informovala Xénia Makarová zo Zastavme korupciu.



To potvrdila aj ministerka spravodlivosti, podľa ktorej informácií sa opatrenia využili iba v desiatkach prípadoch. Vzhľadom na to sa rezort spravodlivosti pozrie spätne na podnety súvisiace s výkonom rozhodnutí. "Javí sa, že ten problém môže byť aj v právnej úprave," uviedla ministerka. Kolíková si je vedomá, že opatrenia, ktoré smerujú k nútenému výkonu rozhodnutí, nie sú dostatočné nielen pri rodinných sporoch. "Máme preto už pripravenú právnu úpravu, ale je nám zrejmé, že to nie je všetko," doplnila.



Okrem toho sa rezort a nadácia zaoberajú novým modelom riešenia rodinnoprávnych sporov. „Mali by sme na súde vytvoriť prostredie, aby bol spôsobilý čo najskôr rozhodnúť o takých sporoch,“ myslí si Kolíková.



Riešením by mohol byť podľa nadácie tzv. Cochemský model, ktorý umožňuje do procesu na súde vstúpiť ďalším profesiám, akými sú mediátori a psychológovia. Takýto multidisciplinárny model už má na niektorých súdoch pilotne fungovať aj s merateľnými výsledkami, akými sú pokles odvolaní a pokles návrhov na výkon rozhodnutia. „Samotné súdne rozhodnutie konflikt medzi rodičmi totiž nevyrieši. Ak je aj rešpektované, ale nie je stranami vnútorne prijaté, konflikt medzi rodičmi sa bude cykliť, súdy budú ďalej zaťažované a dieťa bude naďalej trpieť,“ uviedla mediátorka a pracovníčka nadácie Zuzana Vasičáková. Pomôcť by podľa neziskovky mohli aj limity odmien pre advokátov rodičov, ktoré motivujú umelé predlžovanie sporu.



Na problémy v sporoch o deti poukázali v utorok v otvorenom liste aj viaceré občianske združenia a iniciatívy, ktoré riešia situácie rozdelených rodín. Kritizujú pôsobenie zástupkyne SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marice Pirošíkovej, ktorá má podľa nich veľký podiel na deformácii systému poručníckeho súdnictva.



Združenia a iniciatívy Liga rodičov, Rodičia deťom, Liga matiek, Otcovia.sk, Vymazaný rodič, Striedavá starostlivosť o deti, Slovensko-Česká spoločnosť, Vymazané rodiny, Unie otců – otcové za práva dětí, Otcovia SOS – Fathers SOS, Čierno-biele srdcia a Iniciatíva za vymazaných rodičov žiadajú preto vytvorenie vyšetrovacej komisie, zloženej z poslancov Národnej rady SR, ktorá sústredí všetky podnety, zhodnotí ich a prijme primerané opatrenia k tomu, aby sa nezneužívalo postavenie verených činiteľov. Realizujú aj petíciu za rýchle riešenie problémov detí z rozdelených rodín, ktorú doteraz podpísalo viac ako 5000 ľudí.