Neziskovky pôsobiace v kultúre môžu do 30. marca požiadať o grant

Na snímke sprava ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) a riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky Matúš Bieščad počas brífingu s novinármi na tému "Spúšťame pomoc pre neziskové organizácie v kultúrno-kreatívnom priemysle" 1. marec 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann



Záznam z tlačovej konferencie si môžete pozrieť TU

Bratislava 1. marca (TASR) – Občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie dlhodobo pôsobiace v kultúre sa môžu do 30. marca uchádzať o finančnú pomoc, kompenzujúcu straty pre pandémiu ochorenia COVID-19. Podrobnosti výzvy na pondelkovej tlačovej konferencii predstavila ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).Objasnila, že dotácia je určená neziskovým organizáciám, ktoré vykázali minimálne 30-percentný medziročný pokles príjmov v kultúrno-kreatívnej činnosti.spresnila Milanová.Riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky MK Matúš Bieščad doplnil, že výška poskytnutej dotácie sa bude pohybovať od 2000 do 50.000 eur.uviedol. Upozornil takisto, že výzva je kombinovateľná aj s formami pomoci, ktoré ponúkajú výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Prvá pomoc a Prvá pomoc plus, ale aj s výzvou na preplácanie nájomného v gescii Ministerstva hospodárstva (MH) SR.Rezort pripravoval výzvu spolu so zástupcami neziskového sektora pôsobiaceho v kultúre. Veronika Gabčíková (Klub nezávislých divadiel) a Zuzana Mišáková (Mestské divadlo Trenčín) ocenili jej nastavenie.uviedla Mišáková, ktorá dotačnú výzvu nazvalaMinisterstvo avizuje prípravu ďalšej výzvy, má byť zamerané na fyzické osoby a slobodných umelcov, pôsobiacich v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu.