Nezlomnosť a odolnosť v teréne

Vechec, 20. marca (OTS) - Populárne svetové prekážkové preteky Spartan vstupujú do ďalšieho ročníka partnerstva so značkou, ktorá je v teréne ako doma. Legendárne off-roady s pohonom všetkých kolies budú počas slovenských pretekov Spartan sprevádzať športovcov za dobrodružstvom. Vedeli ste, že pôvodná verzia Jeepu sa dá rozobrať a zložiť za 60 sekúnd Samozrejme, účastníci Spartanu majú na dokončenie pretekov oveľa dlhší časový limit a počas pretekov budú mať možnosť bližšie sa zoznámiť s vozidlami, ktoré sú pripravené zdolať akúkoľvek prekážku. Jeep patrí medzi popredných výrobcov terénnych vozidiel s pohonom všetkých kolies už viac ako 80 rokov.Už počas najbližších pretekov na Kubínskej holi 23. marca bude mať Jeep prezentačný stánok s možnosťou testovacích jázd a tímy pripravené zapojiť sa do všetkých Spartan aktivít.Jeep ako národný partner bude sprevádzať Spartana počas celého roka 2024 a 2025. Už teraz sa účastníci môžu tešiť na ďalšie výzvy v teréne 27. apríla v unikátnom vojenskom areáli na Záhorí, na Šraneckých pieskoch, ktoré sú prezývané ako slovenská Sahara, s dunami, ktoré sú unikátne pre celú Európu. Napriek špecifickému terénu ponúka táto lokalita len mierne prevýšenie. Terén však bude výzvou pre súťažiacich práve vďaka spomínanému piesku.- uviedlaOd prvého stretnutia značiek Jeep a Spartan sa spolupráca rozvíjala ako originálna spolupráca pre fanúšikov dobrodružstva, adrenalínu a milovníkov terénnych výziev.- uviedlaHodnoty a filozofia značky Jeep sa dokonale spájajú s esenciou pretekov Spartan, kde sa stretáva odvaha, vytrvalosť, nezlomnosť a dobrodružstvo. Toto partnerstvo predurčuje, že preteky budú ešte zaujímavejšie a atraktívnejšie pre všetkých súťažiacich a ich fanúšikov.