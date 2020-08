Neznevažujte kultúru, vyzýva ministerka N. Milanová

Bratislava 20. augusta (TASR) - Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) dôrazne odmieta, aby sa diskusia o neľahkej situácii v kultúrnom sektore zvrhla na dehonestujúce výroky o význame kultúry a "posielanie umelcov k lopate". "Práve umenie a kultúra nám pomáha ostať v ťažkých časoch pri zdravom rozume a prináša nám optimizmus a najmä nádej,“ zdôraznila ministerka.



Milanová verí, že situáciu, ktorá ťaživo zasiahla veľký počet ľudí pracujúcich v kultúre ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) či prostredníctvom autorských zmlúv, pomôže zlepšiť avizovaná takmer 11-miliónová injekcia. Tú pre nezávislú kultúru rezort vyrokoval s ministerstvom financií. Priznala, že ju v tejto situácii nemilo prekvapili tvrdenia asociácií a združení nezriaďovanej kultúry o tom, že z pomoci bude benefitovať len malá časť umelcov.



Poukázala pritom na to, že adresnosť určia výzvy verejnoprávnych fondov, ktoré prostredníctvom štipendií budú prerozdeľovať financie. "Znenie výziev bude známe v septembri, vtedy bude jasné, kto a za akých podmienok sa bude môcť uchádzať o finančnú podporu. Fondy majú dobre nastavené mechanizmy poskytovania financií, existujúce štruktúry, navyše sú osvedčené a hlavne vedia pomerne rýchlo dostať peniaze k žiadateľom,“ dodala ministerka.



Zvýraznila taktiež, že na základe rokovaní s rezortom financií sa podarilo získať vyše deväť miliónov eur na sanovanie organizácií zriaďovaných ministerstvom kultúry. „Aj tieto inštitúcie výrazne utrpeli počas prvej vlny pandémie,“ povedala Milanová.



Upozornila, že ministerstvo už od začiatku nástupu pandémie nového koronavírusu hľadá pomoc pre ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle. S ministerstvom práce vyrokovalo okamžitú pomoc umelcom v podobe odkladu platenia poistného alebo v podobe finančných kompenzácií pre SZČO a umelcov na voľnej nohe, ktorým výrazne poklesli príjmy počas obdobia pandémie. "Netreba tiež zabúdať na legislatívne opatrenia zamerané na pomoc umelcom v podobe zdobrovoľnenia príspevkov do umeleckých fondov a na zjednodušenie situácie pre organizátorov kultúrnych podujatí,“ pripomenula.



Milanová sa tiež zasadzuje o to, aby organizovanie kultúrnych i športových akcií nelimitovali celoplošné zákazy v prípade, ak je možné zasiahnuť proti vznikajúcim ohniskám ochorenia opatreniami lokálneho charakteru.