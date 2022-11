NFŠ tvrdí, že žaloby sú jedinou možnosťou obrany, štát postoj nemení

Bratislava 30. novembra (TASR) - Spory týkajúce sa Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave vyvolal svojím postupom štát, žaloby voči nemu podané sú jedinou možnosťou sa brániť vzhľadom na riziko premlčania nárokov. Spoločnosť NFŠ to uviedla pre TASR v súvislosti s podanými žalobami, týkajúcimi sa výstavby a príspevku na vybudovanie futbalového stánku na Tehelnom poli. Podpredseda vlády SR Štefan Holý (Sme rodina) si naďalej stojí za dôvodnosťou podozrení a rozhodnutím štátu neodkúpiť štadión.



Informácie o žalobách zverejnil Denník N, ktorý zároveň spresnil, že súdne vymáhaná suma je na úrovni 44 miliónov eur. "Bránime sa jednak voči snahe štátu odňať NFŠ dotáciu, ktorá bola riadne a v súlade so všetkými pravidlami odsúhlasená Európskou komisiou. Navyše tým, že štát zrazu vyhlásil prakticky všetky zmluvy a dohody, na základe ktorých sme NFŠ ako taký budovali a financovali, za neplatné, nám spôsobil veľké škody, ktorých náhradu si uplatňujeme v našich žalobách," spresnila pre TASR spoločnosť NFŠ. Manažment spoločnosti potvrdil, že platia aj slová akcionára spoločnosti Ivana Kmotríka staršieho o tom, že chce venovať sumu škody, ktorá presiahne iné nároky, na dobročinné účely. "Nechceme na tom zarobiť," zdôraznilo NFŠ.



Podpredseda vlády pre oblasť legislatívy Holý upozornil, že kým v kauze NFŠ trvajú súdne konania, boli by akékoľvek vyjadrenia predčasné. Mieni, že ak polícia prevzala trestné oznámenia, ktoré štát podal a súdy sa touto témou zaoberajú, boli podania podnetov na trestné konanie dôvodné a závažné. "My si za tým naďalej stojíme," vyhlásil. Myslí si tiež, že ak by súd skonštatoval, že v prípade realizácie bolo všetko v poriadku, môže to byť nebezpečný precedens, motivujúci k obchádzaniu pravidiel verejného obstarávania.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký upozornil, že všetky okolnosti, pripomienky a námietky v súvislosti s realizáciou NFŠ sa naďalej vyhodnocujú. Na tejto téme chce spolupracovať s novým štátnym tajomníkom, ktorý bude mať na starosti šport, jeho meno má byť známe v priebehu pár dní.



Štát v prvej polovici roka 2020 najskôr avizoval právne analýzy zmlúv týkajúcich sa výstavby NFŠ, v polovici júla 2020 oznámil, že štadión od majiteľa spoločnosti NFŠ Ivana Kmotríka neodkúpi. Vicepremiér Holý poukazoval na to, že zmluvy z roku 2013 a 2016 sú neplatné. Rovnako na podnet úradu vlády prijala polícia trestné oznámenia, týkajúce sa podozrenia na porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna, rovnako poskytnúť vyše 27-miliónovú dotáciu. Cena za štadión sa napokon vyšplhala na viac ako 98 miliónov eur.