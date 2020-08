Nicholsonová: Blaha musí niesť zodpovednosť za svoje výroky

Bratislava 11. augusta (TASR) – Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) považuje za nepochopiteľné, že polícia zastavila trestné stíhanie v súvislosti so statusom poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer-SD). Je presvedčená o tom, že poslanec by mal niesť za svoje výroky zodpovednosť. Blaha sa mal v decembri minulého roka chváliť na sociálnej sieti fotografiou s červenou hviezdou s kosákom a kladivom.



"Podpora a propagácia smerujúca k potlačeniu základných práv a slobôd je v zmysle Trestného zákona trestným činom. Som hlboko presvedčená, že človek, ako je Ľuboš Blaha, musí niesť zodpovednosť za svoje výroky," povedala europoslankyňa v stanovisku, ktoré TASR zaslal hovorca SaS Ondrej Šprlák.



Na trestné stíhanie v súvislosti s fotkou upozornil ešte koncom januára poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS). Ten podával vo veci aj trestné oznámenie. "Je povinnosťou demokratických politikov a občianskej spoločnosti poukazovať na riziká, ktoré sa spájajú s presadzovaním podobných ideológií cez demagogickú, nenávistnú a populistickú politiku," uviedol poslanec.



Polícia v pondelok (10. 8.) pre TASR potvrdila, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zastavil trestné stíhanie v súvislosti s Blahovým statusom "vzhľadom na to, že skutok nie je trestným činom".