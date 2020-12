Nicholsonová sa opäť obrátila na ÚŠP pre kauzu súvisiacu s Milanom L.

Bratislava 10. decembra (TASR) - Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) sa obrátila na Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v súvislosti s trestným oznámením pre podozrenie zo spáchania trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti i podozrenie z korupcie. Kauza má súvisieť s bývalým policajným prezidentom Milanom L., ktorý je aktuálne väzobne stíhaný. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák. Ďuriš Nicholsonová listom doplnila staršie podanie, pretože sa jej mal po vzatí Milana L. do väzby opäť ozvať svedok v kauze kúpy nehnuteľnosti na Floride. Má byť tiež ochotný vypovedať.



"Už v roku 2018 som získala informácie o tom, že Michal Chynoradský bol sprostredkovateľom a realizátorom nákupu nehnuteľnosti v štáte Florida pre Milana L., pričom peniaze prišli z cudzích účtov," ozrejmila europoslankyňa s tým, že už vtedy podala trestné oznámenie a obrátila sa na vtedajšieho ministra vnútra Róberta Kaliňáka, aby inšpekcia preverila majetkové pomery Milana L. Nicholsonová hovorí, že peniaze na apartmán mali pochádzať od cudzích ľudí a jeden z nich mal byť spojený s finančnou skupinou Penta.



Podľa Ďuriš Nicholsonovej to vyvoláva pochybnosti, či peniaze nepochádzali z trestnej činnosti, ako vydierania istej skupiny podnikateľov či z úplatkov. Dodala, že okolnosti by mali preveriť orgány činné v trestnom konaní. V liste, ktorý má TASR k dispozícii tiež uviedla, že sa na úrad obracia preto, lebo Chynoradský nedôveruje ani súčasnému riaditeľovi NAKA Branislavovi Zurianovi, ktorý má byť dobrým priateľom Milana L. Tvrdí tiež, že z informácií vyplývajú podozrenia z ďalších trestných činov Milana L. a iných osôb.



Strana SaS reagovala aj na medializovanú výpoveď bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M. SaS hovorí o podozreniach, že peniaze určené pre poľnohospodárov a potravinárov končili "vo vreckách smerákov". Pokiaľ poslanec Smeru-SD Anton Stredák nevysvetlí svoje styky s obvineným podnikateľom Norbertom B., mal by sa podľa strany vzdať mandátu poslanca a začať spolupracovať s políciou.



Stredák tvrdenia Ľudovíta M. v súvislosti s jeho osobou odmieta. Jeho reakciu TASR poskytol hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. "Zároveň nedisponuje a ani nedisponoval žiadnymi informáciami v súvislosti s vyšetrovaniami okolo agrodotácií, keďže to ani nespadalo do jeho kompetencie," píše sa v stanovisku.