Európsky parlament podpísal deklaráciu o boji proti bezdomovectvu

Na archívnej snímke europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: TASR - Jakub Kotian

Brusel/Lisabon 22. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) sa pripojil k lisabonskej deklarácii, ktorá sa zaväzuje bojovať proti bezdomovectvu a do roku 2030 chce ponúknuť všetkým ľuďom v EÚ bezpečné a prístupné ubytovanie. K podpisu deklarácie došlo v pondelok na konferencii v Lisabone, kde predsedu EP Davida Sassoliho zastupovala slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá).EP v utorkovej tlačovej správe spresnil, že deklarácia spoločne prijatá Európskym parlamentom, Európskou komisiou, niekoľkými členskými štátmi EÚ a ďalšími zúčastnenými stranami.Na jej základe by mala byť spustená aj nová Európska platforma na boj proti bezdomovectvu, ktorej cieľom je zdieľať najlepšie osvedčené postupy v tejto oblasti a zlepšovať tvorbu sociálnej politiky.uviedla na konferencii predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia Ďuriš Nicholsonová.Upozornila, že pre čoraz väčší počet Európanov je bývanie finančne náročné, pričom takmer 10 percent občanov EÚ míňa najmenej 40 percent svojho disponibilného príjmu na bývanie. Následky koronakrízy môžu podľa nej túto situáciu ešte zhoršiť.Ku konkrétnym krokom, ako pomáhať ľuďom bez domova, patrí aj zdieľanie kvalitných dát, lebo účinná politika môže byť iba tá, ktorá sa zakladá na skutočných údajoch. Niektoré členské štáty EÚ už takéto údaje dobrovoľne zhromažďujú prostredníctvom európskeho štatistického systému a v tejto súvislosti vyjadrila nádej, že aj Slovensko bude posielať do tohto systému potrebné dáta - pravidelne a najmä pravdivo, uviedla Nicholsonová.Spustenie Európskej platformy na boj proti bezdomovectvu je zahrnuté aj v akčnom pláne európskeho piliera sociálnych práv, čo potvrdil aj nedávny sociálny summit EÚ v Porto.(spravodajca TASR Jaromír Novak)