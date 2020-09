Nicholsonová:Zvyšovanie platov učiteľov asi z plánu reforiem vypadne

Bratislava 20. septembra (TASR) - Zvyšovanie platov učiteľov zrejme z reformného plánu vypadne. Európska komisia by to pravdepodobne neschválila. Povedala to europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v diskusii TV Markíza Na telo. "Bolo by problematické predať to ako štrukturálnu reformu," doplnila.



Víta viaceré reformy, ktoré by sa v pláne objaviť mali. "Mala by tam byť obsiahnutá automatizácia, vstup technológií na pracovný trh, investícia do vedy a výskumu. Plán počíta s posilnením predprimárneho vzdelávania, inkluzívnym vzdelávaním, reformou súdnictva, dôchodkovou reformou," priblížila.



Europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) kritizuje, že koalícia nerokovala o národnom pláne s opozíciou ani sociálnymi partnermi. "Vláda nerokovala prakticky s nikým, počujeme výhrady zo všetkých strán. Igor Matovič (OĽANO) nekompetentne riadi vládu a nekompetentne pripravil aj tento plán," povedala Beňová. Ďuriš Nicholsonová to odmieta, hovorí, že vláda sa k plánu postavila zodpovedne a diskutuje aj s odborníkmi.



Europoslankyne hovorili aj o odluke cirkvi od štátu. Ďuriš Nicholsonová zopakovala, že tému otvorila SaS v snahe o diskusiu. Nazdáva sa, že odluka by bola pre cirkev aj spoločnosť výhodná. Beňová poukázala na dôležitejšie témy pre spoločnosť. "Kultúrno-etické vojny dostávajú na sile a nie je to pre spoločnosť dobré. Poďme robiť témy, ktoré sú pre spoločnosť dobré," podotkla Beňová. Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš odmietol spôsob, akým SaS tému otvára. Súhlasí, že reforma je potrebná, ale nevie, či je na ňu správny čas.



Beňová aj Ďuriš Nicholsonová kritizovali návrhy týkajúce sa interrupcií. Zhodujú sa, že zákon z dielne Anny Záborskej z klubu OĽANO nepomáha ženám. Šipoš tvrdí opak. "Nepomáhate ženám, ostrakizujete ich," vyhlásila Beňová, ktorá by skôr privítala návrhy na pomoc matkám samoživiteľkám či o vymáhaní výživného. Také návrhy však nevidela.



Šipoš tiež povedal, že návrhy napomáhajúce potratom sú nepriechodné. Narážal napríklad na potratovú tabletku, o ktorej hovorila SaS. Ďuriš Nicholsonová odmieta, že by SaS podporovala potraty. "Prinášame návrhy, ktoré by čo najmenej škodili," uviedla. Poukázala, že v krajinách, kde takáto tabletka je, klesá počet potratov. Rovnako klesá na Slovensku, preto nerozumie Záborskej návrhu o interrupciách.



Beňová kritizovala Matoviča za kauzu Arca Capital, Ďuriš Nicholsonovej premiérovo vysvetlenie nateraz stačí. Ak sú pochybnosti, nech ich, ako hovorí, prešetria orgány činné v trestnom konaní.