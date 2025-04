Nie rakovine vyzýva na rovnaký prístup onkopacientov k liečbe

Bratislava 23. apríla (TASR) - Prístup k liečbe onkologických pacientov naprieč regiónmi nie je jednotný. Zhodujú sa na tom lekári, odborníci i pacientska organizácia Nie rakovine. Vyzvali preto Ministerstvo zdravotníctva SR, ako aj odborné spoločnosti, na prijatie a dodržiavanie jednotnej „cesty pacienta“ ako záväzného nástroja na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnej liečbe. TASR o tom informovala Mária Mičková z Nie rakovine.



„Žiaľ, štatistiky ukazujú, že prístup a komunikácia zdravotníckeho personálu v jednotlivých regiónoch nie sú jednotné. Je dôležité, aby každý pacient s rakovinou - bez ohľadu na to, či žije na východe, juhu alebo v hlavnom meste - mal istotu, že dostane štandardnú starostlivosť porovnateľnú s ostatnými krajinami EÚ,“ zdôraznila prezidentka Nie rakovine Jana Pifflová Španková. Zavedenie jednotnej cesty pacienta by podľa jej slov pomohlo nielen skvalitniť liečbu, ale aj znížiť riziko komplikácií, zlepšiť manažment vedľajších účinkov a zvýšiť šance na úspešnú liečbu.



Zástupcovia pacientskych poradní Nie rakovine zároveň poukázali na príbehy pacientov, ktorí po stanovení diagnózy často nedostávajú konkrétne usmernenia. „Mnohí uvádzajú, že si musia sami hľadať onkológa, zabezpečiť si chirurgické zákroky alebo ďalšie diagnostické vyšetrenia. Tento chaos vedie k zbytočným oneskoreniam a ohrozuje ich zdravie,“ vysvetľuje Španková. Poukázala aj na dáta z bezplatnej infolinky poradne, kde sú najčastejšími témami neistota, strach, ale aj frustrácia z neprehľadného systému zdravotnej starostlivosti.



Jedným z efektívnych riešení, v prípade rakoviny prsníka, by mohlo byť podľa odborníkov rozšírenie tzv. prsníkových komisií, teda multidisciplinárnych tímov odborníkov, ktorí spoločne posudzujú každý prípad. „O osude pacientky nesmie rozhodnúť jeden lekár,” hovorí onkológ Marian Streško z Fakultnej nemocnice Trnava. Podotkol, že princípom takýchto komisií je eliminácia duplicity vyšetrení, kratší čas medzi prvými prejavmi a začatím liečby, a zároveň šetrenie kapacity zdravotníckeho personálu.