Nie všetci návštevníci TANAP-u sú disciplinovaní, riešia to pokuty

Bratislava 27. júla (TASR) - Nie všetci návštevníci Tatranského národného parku (TANAP) dodržiavajú pravidlá na tomto území. Ako pre TASR povedala hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková, kúpanie v tatranských plesách v letnom období si mnohokrát niektorí neodpustia. Doplácajú na to pokutou.



"Veríme však, že veľká väčšina návštevníkov národného parku rešpektuje zákon a správa sa k prírode ohľaduplne. Ak ich v danom momente zastihne člen stráže prírody pri svojej rutinnej kontrole, rieši to uložením blokovej pokuty," priblížila.



Ak na Správe TANAP-u zistia, že na území národného parku došlo k porušeniu tohto zákona v uplynulom čase, vec odstupujú Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIPŽ), ktorá pokutu udelí po riadnom prešetrení skutku a vypočutí dotknutej osoby. Dovtedy TANAP ani SIŽP nemôže pokutu udeliť. Mnohí sa však podľa Bockovej radi pochvália svojím správaním na sociálnych sieťach.



Správa TANAP-u uložila od začiatku roka k utorku 16 pokút. Išlo o sumy od 20 do 300 eur pre jednotlivcov a skupiny.