Niektoré diagnózy pri vstupe do OS by mohli posudzovať miernejšie

Bratislava 11. septembra (TASR) - Záujemcovia o vstup do Ozbrojených síl (OS) SR by po zdravotnej stránke mohli byť pri niektorých diagnózach posudzovaní miernejšie. Ministerstvo obrany (MO) SR pripravuje zmeny vo vyhláške, ktorá upravuje kritériá na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Ide napríklad o diagnózy, ktoré výraznejšie neovplyvňujú profesionálneho vojaka pri výkone služby, napríklad dobre liečiteľné sezónne prejavy alergickej nádchy, kožné ochorenia bez výraznejších prejavov, stavy po prekonaní infekčných ochorení a podobne," načrtla hovorkyňa. Zmeny sa teda majú týkať diagnóz, pri ktorých súčasná medicína pokročila a pozná nové prístupy v liečbe, terapii, nové lieky, respektíve sa prehodnotila a zlepšila aj samotná diagnostika, prípadne skvalitnila a skrátila rekonvalescencia.



Jednotlivé diagnózy bude nutné zhodnotiť aj doplnením príslušného odborného vyšetrenia, na základe ktorého bude odporúčané, či občan môže byť prijatý do štátnej služby profesionálneho vojaka alebo nie. "Po odporučení odborným lekárom teda bude možné do štátnej služby profesionálneho vojaka prijať aj občana, ktorý momentálne podmienky na vstup do OS SR z dôvodu nedostatočnej zdravotnej spôsobilosti nespĺňa," vysvetlila hovorkyňa.



Ďalšou zmenou vo vyhláške má byť doplnenie chýbajúcich diagnóz vyplývajúcich z Medzinárodnej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov v rámci 10. revízie. Ide napríklad o infekciu COVID-19 spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2 a následné stavy s ňou súvisiace.



Rezort obrany by chcel návrh vyhlášky predložiť do pripomienkového konania najneskôr v novembri. Vyplýva to zo zverejnenej predbežnej informácie.