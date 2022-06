Niektoré farnosti sa v piatok s programom zapoja do Noci kostolov

Bratislava 10. júna (TASR) - Niektoré farnosti sa v piatok zapoja so svojím programom do Noci kostolov. Chrámy budú otvorené mimoriadne pre verejnosť o 18.00 h. Informuje o tom webový portál apsida.sk, ktorý sa venuje stredovekým kostolom.



Mottom aktuálneho ročníka podujatia je: "Vo dne nech Hospodin dáva svoju milosť, celú noc mu budem spievať a chváliť ho". Do podujatia sa zapoja okrem Slovenska aj kostoly v Česku, Rakúsku, Nemecku či Taliansku.



Podľa portálu apsida.sk sa do podujatia na Slovensku zapojí pár kostolov. Ide napríklad o kostoly Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku v Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Levoči, bratislavských Rusovciach. Verejnosť môže zavítať aj na Katarínku pri obci Dechtice, zapojená do podujatia je aj ruina benediktínskeho kláštora na Veľkej Skalke, Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove či Kostol sv. Michala v Kočíne-Lančári. Sprístupnené budú aj kostoly v Španej Doline, Veľkom Šariši, Gelnici či Leopoldove.



Podujatie Noc kostolov sa koná od roku 2005 z iniciatívy Rakúska. Slovensko sa k medzinárodnej aktivite pripojilo v roku 2011 z iniciatívy vtedajšieho trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka, v prvom ročníku sa uskutočnilo len v Trnavskej arcidiecéze. Myšlienkou bolo ukázať chrám i cirkev ako otvorené spoločenstvo. V roku 2012 bolo zapojených kostolov 185, postupom času ich počet však klesá.